В ВКО оштрафовали сразу трех акимов

Прокуроры ВКО привлекли к административной ответственности трех акимов региона за факты неправомерного заключения прямых договоров о государственных закупках, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в ведомстве, по результатам проведенного анализа прокуратурой Шемонаихинского района выявлены факты неправомерного заключения прямых договоров о государственных закупках.

В прокуратуре отметили, что действующее законодательство о госзакупках позволяет акимам городов районного значения, сел, поселков, сельских округов приобретать из одного источника однородные товары, работы, услуги, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает 3 000 МРП.

Однако, по информации ведомства, некоторые акимы при проведении закупок акцентировали внимание только на стоимость одной работы (не превышающую 3000 МРП) и преднамеренно игнорировали требования относительно однородности работ.

"К примеру, аппаратом акима Шемонаиха указанным способом заключены 3 договора на выполнение работ по зимнему содержанию дорог на общую сумму 27,2 млн тенге. Учитывая, что характер работ однородный, но при этом общая стоимость превышала 3000 МРП, указанные закупки подлежали проведению в конкурентной среде.

Аналогичные нарушения допущены акимами Зевакинского и Вавилонского сельских округов", - сообщили в прокуратуре ВКО.

Таким образом, по акту надзора акимы Шемонаиха, Зевакинского и Вавилонского сельских округов привлечены к административной ответственности по части 11 статьи 207 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП (369 тыс. тенге) каждый.

Напомним, летом прошлого года акимов сел в Туркестанской области привлекли к ответственности за искажение статистических данных, приведшее к искусственному дефициту пастбищ.

В октябре прокуратурой области Жетісу отменены государственные закупки на сумму более 3 млрд тенге. Только в одном Алакольском районе по актам надзора прокуратуры привлечены к ответственности 10 должностных лиц, из них – 4 акима сельских округов.

Также акима Бородулихинского сельского округа области Абай привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5,4 млн тенге. Прокуратура выявила 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на 270 млн тенге.