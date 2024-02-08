Незаконное строительство детсада на сумму 1,7 млрд тенге предотвратили прокуроры СКО

Прокуроры СКО предотвратили расходование бюджетных средств на сумму почти 2 млрд тенге. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

"Должностные лица Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области в нарушение требований законов РК "О государственных закупках и об архитектурной, градостроительной деятельности" проводили госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок", – говорится в сообщении.

Также по информации прокуратуры СКО, должностные лица акиматов Кызылжарского, Уалихановского районов пытались провести госзакупки на сумму свыше 107 млн тенге путем запроса ценовых предложений вместо открытого конкурса.

Кроме того, как добавили в ведомстве, акиматами Айыртауского, Г.Мусрепова, Кызылжарского районов государственные закупки проводились на приобретение спортивных игровых площадок на сумму 148 млн тенге без установления требований о наличии сертификатов качества товаров.

"По актам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", – отметили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что с начала года прокуроры отменили 8 госзакупок, предотвратив расходование бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге.

Напомним, ранее прокуроры ВКО привлекли к административной ответственности трех акимов региона за факты неправомерного заключения прямых договоров о государственных закупках.

В октябре прошлого года прокуратурой области Жетісу отменены государственные закупки на сумму более 3 млрд тенге. Только в одном Алакольском районе по актам надзора прокуратуры привлечены к ответственности 10 должностных лиц, из них – 4 акима сельских округов.

Также акима Бородулихинского сельского округа области Абай привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5,4 млн тенге. Прокуратура выявила 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на 270 млн тенге.