Акима одного из районов Шымкента привлекли к ответственности

Аким Енбекшинского района Шымкента был привлечен к административной ответственности. С него взыскали штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, факты непринятия мер государственными учреждениями в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства, были установлены прокуратурой Шымкента.

"По акту прокурорского надзора департаментом внутреннего государственного аудита в отношении семи должностных лиц, в том числе акима Енбекшинского района, руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бывшего начальника управления строительства, бывшего руководителя драматического театра составлены 47 протоколов об административных правонарушениях по ч.10 ст.207 КоАП РК (Нарушение законодательства о государственных закупках) и взысканы штрафы в доход государства на сумму 2 595 600 тенге", - рассказали в прокуратуре Шымкента.

Кроме того, был внесен акт надзора по включению 30 поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Отметим, что по ч.10 ст.207 КоАП РК необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании потенциальных поставщиков или поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случаях:

1) предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение;

2) неисполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках;

3) ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, -

влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге).