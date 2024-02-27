Акима одного из районов Шымкента привлекли к ответственности
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Аким Енбекшинского района Шымкента был привлечен к административной ответственности. С него взыскали штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, факты непринятия мер государственными учреждениями в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства, были установлены прокуратурой Шымкента.
"По акту прокурорского надзора департаментом внутреннего государственного аудита в отношении семи должностных лиц, в том числе акима Енбекшинского района, руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бывшего начальника управления строительства, бывшего руководителя драматического театра составлены 47 протоколов об административных правонарушениях по ч.10 ст.207 КоАП РК (Нарушение законодательства о государственных закупках) и взысканы штрафы в доход государства на сумму 2 595 600 тенге", - рассказали в прокуратуре Шымкента.
Кроме того, был внесен акт надзора по включению 30 поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
Отметим, что по ч.10 ст.207 КоАП РК необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании потенциальных поставщиков или поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случаях:
1) предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение;
2) неисполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках;
3) ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, -
влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063313-akima-odnogo-iz-rayonov-shymkenta-privlekli-k-otvetstvennosti/