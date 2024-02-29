Более чем на 9 млн тенге оштрафовали экс-акима одного из районов Алматы
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Бывшего акима района в Алматы наказали за нарушения при осуществлении госзакупок. Речь идет об отклонении конкурсных заявок участников, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.
Нарушения закона, как сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы, были выявлены при проведении госзакупок местным акиматом.
"Несмотря на имеющиеся у участников госзакупок соответствующие разрешения (лицензии), заказчиком (организатором) необоснованно отклонены их конкурсные заявки, при допуске которых удалось бы сэкономить бюджет - более 100 млн тенге.
За указанные нарушения бывший аким района привлечен к административной ответственности с наложением административных штрафов на сумму 9,2 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.
К ответственности были привлечены и оштрафованы также руководители структурных подразделений районного акимата города. Был наложен 161 штраф на сумму 43,3 млн тенге.
"В другом случае один из заказчиков при объявлении конкурса не разделил товары, работы и услуги по однородным видам и месту их поставки, тем самым ограничив участие в конкурсе потенциальных поставщиков из числа малого и среднего предпринимательства, отдав предпочтение крупным", - отмечается в сообщении.
В итоге прокуратурой конкурс отменен и проведен повторно в соответствии с соблюдением равных условий потенциальных поставщиков на участие в госзакупках.
В целом, по данным ведомства, с начала года по актам прокуроров отменены конкурсы на сумму более 10 млрд тенге.
Накануне сообщалось о том, что чиновники из ВКО в объявлении о приобретении услуг на портале госзакупок заодно и разместили файл, как выиграть тендер. В их отношении началась служебная проверка.
Также ранее аким Енбекшинского района Шымкента был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о государственных закупках. Как сообщили в городской прокуратуре, были обнаружены факты непринятия мер в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства.
Прокуроры ВКО привлекли к административной ответственности трех акимов за факты неправомерного заключения прямых договоров о государственных закупках.
А в СКО прокуроры предотвратили расходование бюджетных средств на сумму почти 2 млрд тенге. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности. По информации надзорного органа, проводились госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063674-bolee-chem-na-9-mln-tenge-oshtrafovali-eks-akima-odnogo-iz-rayonov-almaty/