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Более чем на 9 млн тенге оштрафовали экс-акима одного из районов Алматы

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Мужчина в деловом костюме поправляет галстук
Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бывшего акима района в Алматы наказали за нарушения при осуществлении госзакупок. Речь идет об отклонении конкурсных заявок участников, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Нарушения закона, как сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы, были выявлены при проведении госзакупок местным акиматом.

"Несмотря на имеющиеся у участников госзакупок соответствующие разрешения (лицензии), заказчиком (организатором) необоснованно отклонены их конкурсные заявки, при допуске которых удалось бы сэкономить бюджет - более 100 млн тенге.

За указанные нарушения бывший аким района привлечен к административной ответственности с наложением административных штрафов на сумму 9,2 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

К ответственности были привлечены и оштрафованы также руководители структурных подразделений районного акимата города. Был наложен 161 штраф на сумму 43,3 млн тенге.

"В другом случае один из заказчиков при объявлении конкурса не разделил товары, работы и услуги по однородным видам и месту их поставки, тем самым ограничив участие в конкурсе потенциальных поставщиков из числа малого и среднего предпринимательства, отдав предпочтение крупным", - отмечается в сообщении.

В итоге прокуратурой конкурс отменен и проведен повторно в соответствии с соблюдением равных условий потенциальных поставщиков на участие в госзакупках.

В целом, по данным ведомства, с начала года по актам прокуроров отменены конкурсы на сумму более 10 млрд тенге.

Накануне сообщалось о том, что чиновники из ВКО в объявлении о приобретении услуг на портале госзакупок заодно и разместили файл, как выиграть тендер. В их отношении началась служебная проверка.

Также ранее аким Енбекшинского района Шымкента был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о государственных закупках. Как сообщили в городской прокуратуре, были обнаружены факты непринятия мер в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства.

Прокуроры ВКО привлекли к административной ответственности трех акимов за факты неправомерного заключения прямых договоров о государственных закупках.

А в СКО прокуроры предотвратили расходование бюджетных средств на сумму почти 2 млрд тенге. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности. По информации надзорного органа, проводились госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063674-bolee-chem-na-9-mln-tenge-oshtrafovali-eks-akima-odnogo-iz-rayonov-almaty/

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