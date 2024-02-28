Чиновники в ВКО случайно выложили "инструкцию, как выиграть конкурс в госзакупках"

Чиновники в ВКО в объявлении о приобретении услуг на портале госзакупок заодно и разместили файл, как выиграть тендер. В их отношении началась служебная проверка, передает корреспондент NUR.KZ.

История стала достоянием общественности, когда выяснилось, что один из специалистов коммунального государственного предприятия "Самар-Вет" Управления сельского хозяйства ВКО разместил на портале государственных закупок объявление о приобретении услуг по перестрахованию автомобильного транспорта. Стоимость - чуть меньше 300 тысяч тенге.

В разделе технической спецификации оказался прикреплен документ, в котором в буквальном смысле была обрисована схема, как выиграть этот самый тендер нужной компании.

"Инструкция". Скриншот: goszakup.gov.kz

"Если будут звонить и спрашивать что-то про машины или еще что-то, то можно отвечать, что закупщика нет на месте. Как будете готовы выходить, позвоните мне и скажите, что вы выходите и когда. Желательно за два дня до выхода. Чтобы я смогла предупредить своих. Выходить нужно в рабочее время. Когда увидите номер лота, сообщаете его мне. Я передаю его своим, и вы выходите на портал, и наши должны вас поймать. Если все сделаем так, как я написала, у нас все получится", - написано в прикрепленном файле.

На портале государственных закупок лот значится как уже отмененный, но с сайта его еще не удалили.

В отношении чиновников, разместивших объявление с "инструкцией для победы в тендере", проводится служебная проверка. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков.

"Самар-Вет" относится к нашему управлению, но является самостоятельным юридическим лицом. То есть все процедуры проводит самостоятельно. При проведении госзакупок там руководствуются соответствующим законом.

По объявлению, которое они выставили и потом отменили, сейчас проводится служебное расследование, сотрудники пишут объяснительные, как так получилось. После служебного расследования будут приняты соответствующие меры в отношении руководителя и других лиц", - сказал Рамиль Сагандыков.

На ситуацию обратили внимание и в Антикоррупционной службе. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

"В сети распространяется информация о возможном сговоре при госзакупках между заказчиком и поставщиком.

В связи с многочисленными запросами сообщаем, что в ходе мониторинга портала государственных закупок антикоррупционным волонтером установлен факт возможного сговора между заказчиком КГП на ПХВ "Самар-Вет" УСХ ВКО и поставщиком услуг.

Данный факт взят в работу. По рекомендации Антикоррупционной службы по Восточно-Казахстанской области конкурс был отменен.

Кроме того, информация зарегистрирована в КУИ ДАПК по ВКО и в порядке ст.181 ч.5 УПК РК направлена в аппарат акима области и региональный ДВГА", - проинформировали в Антикоре.

Напомним, ранее аким Енбекшинского района Шымкента был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о государственных закупках. Как сообщили в городской прокуратуре, были обнаружены факты непринятия мер в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства.

Ранее прокуроры ВКО привлекли к административной ответственности трех акимов за факты неправомерного заключения прямых договоров о государственных закупках.

А в СКО прокуроры предотвратили расходование бюджетных средств на сумму почти 2 млрд тенге. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности. По информации надзорного органа, проводились госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок.