Глава Нацбанка доложил Токаеву о состоянии активов ЕНПФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка РК Тимура Сулейменова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в 2023 году и в январе-феврале месяце этого года, а также о планах работы на предстоящий период.

Президент был проинформирован о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации.

В частности, председатель Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики.

Кроме того, было доложено о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов, реализации программы "Национальный фонд – детям".

Отметим, ранее Касым-Жомарт Токаев высказывался об использовании активов ЕНПФ и давал поручения правительству и Нацбанку.

Тимур Сулейменов также рассказал о ходе исполнения Национальным банком поручений главы государства по расширению финансирования реального сектора экономики, а также о реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и внедрению принципов открытого банкинга.

Кроме того, была представлена информация о создании антифрод-центра для защиты средств клиентов от мошенничества и использовании потенциала цифрового тенге для повышения прозрачности и эффективности государственных закупок и бюджетных расходов.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности Национального банка.

Напомним также, что 23 февраля Нацбанк РК объявил об очередном снижении базовой ставки в Казахстане – с 15,25% до 14,75%. Позже Тимур Сулейменов комментировал это решение.

Также сообщалось, что Нацбанк не планирует больше снижать базовую ставку в ближайшее время.