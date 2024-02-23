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В Нацбанке объяснили, почему снизили базовую ставку

Опубликовано:

Национальный Банк
Национальный Банк. Фото: ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов назвал факторы принятия решения по снижению базовой ставки в Казахстане до 14,75%, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель НБ напомнил, что главной задачей остается уверенное снижение инфляции до уровня 5% в среднесрочной перспективе. Для этого требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий.

Факторы принятия решения Тимур Сулейменов назвал следующие:

  • Динамика инфляции и инфляционных ожиданий

"Инфляция продолжает снижаться в результате проводимой денежно-кредитной политики, мер властей, ослабления глобального инфляционного давления и других факторов. Темпы снижения ожидаемо замедлились на фоне практически полного исчерпания высокой базы 2023-го года. В январе годовой рост цен сложился на уровне 9,5%.

Месячная инфляция в январе составила 0,8%, что превышает ее среднюю историческую величину, она была где-то 0,6%. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции несколько выросли, находясь все еще выше среднесрочной цели Национального банка. Это свидетельствует о сохранении инфляционных процессов, соответственно, все еще рано утверждать о формировании выраженного и устойчивого тренда по снижению инфляции", – заявил Сулейменов.

Он добавил, что инфляционные ожидания населения при этом имеют "позитивный сдвиг" – если в декабре ожидаемая инфляция была 16,4%, то в январе она составила уже 14,4%

  • Тенденция во внутренней экономике

"Экономика Казахстана за 2023 год выросла на 5,1%. Расширение деловой активности происходило во всех основных отраслях экономики. По итогам января этого года ВВП вырос на 3,9%. Расширение деловой активности продолжается. Наибольшие темпы роста демонстрируют отрасль строительства, транспорта, информации и связи.

Ускорилась деловая активность и в обрабатывающей промышленности. В частности, в отраслях химической промышленности, машиностроения, металлических изделий и металлургии. Отдельно хочется отметить, что после спада на фоне плохого урожая прошлого года производство в сельском хозяйстве вышло в положительную зону.

Внутренний спрос остается устойчивым, оказывая определенное давление на цены, это отражается в данных розничного товарооборота, импорта отдельных потребительских товаров и услуг по проживанию и питанию", – сообщил председатель НБ.

Он добавил, что внутренний спрос поддерживает рост зарплат населения, при этом растет и потребительское кредитование.

  • Внешнеэкономическая конъюнктура

"Во внешнем секторе мы продолжаем наблюдать тенденцию к замедлению глобальной инфляции, это обусловлено позитивной динамикой цен на продовольствие, сдерживающей денежно-кредитной политикой центральных банков, а также снижением цен на энергоносители. При этом отдельные факторы, которые оказывают влияние на инфляцию, все еще сохраняются.

Мировые продовольственные цены продолжают снижаться на фоне удешевления стоимости зерновых и мяса при умеренном росте цен на сахар. Снижение цен на зерновые обусловлено увеличением предложений вследствие обильного урожая.

Вместе с тем в развитых странах из-за опасения относительно того, насколько устойчиво замедляется инфляция, центральные банки сохраняют ставки неизменными. Я хотел это подчеркнуть", –заявил Сулейменов.

Он добавил, что годовой рост цен в ЕС по итогам 2023 года ускорился до 3,4%. Достижения таргета ЕЦБ в 2% требуют от европейского регулятора сохранения высоких процентных ставок на протяжении более длительного времени.

В США инфляция остается устойчивой. Согласно риторике ФРС, смягчение политики, вероятно, начнется в текущем году.

В Китае продолжает наблюдаться диффляция в годовом выражении. В России годовая инфляция в январе этого года составила 7,4%, основным драйвером остается растущий внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания.

"В рамках нашего прогноза на мировом рынке продовольствия предполагается некоторое повышение цен до середины 2024 года с последующей стабилизацией и постепенным снижением. Предпосылки отражают с одной стороны риски возможных логистических проблем в Черном и Красном морях, а с другой стороны – ожидания международных организаций по видам на урожай и росту запасов зерновых на конец сезона 2024 года.

На рынке нефти в текущем году международными организациями ожидается стабилизация цен на отметки вблизи 80 долларов за баррель. Основными факторами в сторону повышения стоимости служит продление сокращения ОПЕК+, умеренный рост добычи в США, а также неопределенность военных действий на Ближнем Востоке", – добавил глава НБ.

Тимур Сулейменов также сообщил, что в казахстанском базовом сценарии цена на нефть марки Brent установлена на уровне 80 долларов за 2024-2025 год с дальнейшим снижением до 77 долларов в 2026 году.

Напомним, что сегодня представители Национального банка объявили о снижении базовой ставки до 14,75%.

Здесь можно узнать, что будет с курсом тенге и ценами в Казахстане.

Добавим, по данным на официальном сайте НБ, базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Нацбанка. Устанавливая ее уровень, НБ определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Решения по базовой ставке принимаются Комитетом по денежно-кредитной политике 8 раз в год по утвержденному графику принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2062645-v-natsbanke-obyasnili-pochemu-snizili-bazovuyu-stavku/

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