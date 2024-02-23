Нацбанк не планирует больше снижать базовую ставку в ближайшее время

На брифинге Нацбанка после сообщения о снижении базовой ставки в Казахстане до 14,75% председатель Тимур Сулейменов сообщил, что такая ставка может быть сохранена в дальнейшем, передает корреспондент NUR.KZ.

"Исходя из наших прогнозов и складывающихся условий, мы уверены в достижении цели по инфляции в среднесрочном периоде. Но для этого требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В этой связи пространство для дальнейшего смягчения политики существенно ограничено.

Сложившийся баланс факторов инфляции, текущая динамика роста цен и неопределенность параметров фискальной политики обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений", – заявил Сулейменов.

Как отметил глава НБ, прогноз по инфляции на текущий год не претерпел изменений. Рост цен ожидается в пределах 7,5-9,5%. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне 5,5–7,5%.

В 2026 году, по оценкам Нацбанка, инфляция сформируется в пределах 5-6%.

Напомним, что сегодня, 23 февраля, представители Национального банка объявили о снижении базовой ставки до 14,75%.

Снижение может привести к удешевлению кредитов и росту покупательной активности казахстанцев. Что будет с курсом тенге и ценами в Казахстане, читайте здесь.

Затем председатель Тимур Сулейменов назвал факторы принятия решения по снижению базовой ставки в Казахстане.

Добавим, по данным на официальном сайте Нацбанка, базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая ее уровень, Нацбанк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Решения по базовой ставке принимаются Комитетом по денежно-кредитной политике 8 раз в год по утвержденному графику принятия решения.