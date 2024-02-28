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30 лет независимости Казахстана

Новую купюру 10 тыс. тенге выпустят летом: как отличить ее от юбилейной, пояснили в НБ

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Юбилейная купюра 10 тыс. тенге
Юбилейная купюра. Фото: nationalbank.kz

Юбилейная купюра в 10 тысяч тенге была выпущена в ноябре прошлого года. Летом объявят о выпуске банкноты таким же номиналом. В Нацбанке объяснили их отличие, передает NUR.KZ.

В ноябре прошлого года Нацбанк Казахстана выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию национальной валюты РК. Ее выпустили ограниченным тиражом в 3 млн штук. Эта юбилейная банкнота уже в обращении и является законным платежным средством.

"Основными изображениями на этой банкноте являются карта Казахстана с выделением областей и изображение монеты со встроенным знаком тенге "₸", – говорится на официальном сайте НБ.

К слову, юбилейные банкноты посвящены государственным и историческим событиям и выпускаются ограниченным тиражом.

Юбилейная купюра 10 тыс. тенге
Юбилейная купюра. Фото: nationalbank.kz

А в рамках новой серии банкнот "Сакский стиль" летом 2024 года планируется объявить о выпуске в обращение серийной банкноты 10 000 тенге нового дизайна, предназначенной для массового пользования. Купюра пока не поступила в денежное обращение. 

Серийная банкнота в 10 тысяч тенге
Серийная банкнота. Фото: nationalbank.kz

Кроме того, в пресс-службе Нацбанка напомнили, что банкноты новой серии банкнот "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно до 2025 года.

При этом устанавливается период параллельного обращения старых и новых банкнот. Стандартно это 1 год, но Нацбанк имеет полномочия продлить данный срок.

После завершения периода параллельного обращения все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Нацбанка будут принимать купюры старого образца бессрочно.

Недавно в НБ объяснили, почему казахстанцы до сих пор не видели обновленную банкноту в 5000 тенге.

Напомним, в ноябре на XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот тенге.

Позже специалисты рассказывали, как проверить на подлинность юбилейную 10-тысячную купюру. А в январе Нацбанк сделал заявление по новым банкнотам в 5000 тенге. Специалисты рассказали, как отличить новую купюру от подделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2063588-novuyu-kupyuru-10-tys-tenge-vypustyat-letom-kak-otlichit-ee-ot-yubileynoy-poyasnili-v-nb/

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