Будут ли в Казахстане проверять банковские карты детей при большом количестве мобильных переводов

На брифинге в СЦК представители Минфина рассказали, будут ли налоговые органы проверять данные детей, если на их карте будет большое количество мобильных переводов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решение о передаче сведений будут принимать банки второго уровня, если к нам эта информация поступит, мы будем смотреть. Насколько я знаю, по законодательству у нас не ограничено владение имуществом для малолетних детей, но по предпринимательской деятельности вопрос открытый. Мы в каждой конкретной ситуации будем разбираться", – ответил замглавы комитета госдоходов Минфина Кайрат Миятов.

В Минфине сегодня также напомнили, что не будут проверять все мобильные переводы казахстанцев. Проверке подвергнутся только те лица, на счета которых в течение 3-х месяцев непрерывно будут поступать переводы от более 100 лиц – это даст повод предположить незаконную предпринимательскую деятельность лица.

Также в Минфине сообщили, что к 2025-му году у органов будут данные по переводам казахстанцев, которые позволят оценить, ведет ли кто-то теневой бизнес. В 2024-ом году с предпринимателями намерены вести разъяснительную работу.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Отметим, что всего через несколько дней после начала действия новых правил казахстанцы начали массово жаловаться на магазины и предпринимателей, которые требуют оплату только наличными.

Ранее мы писали, что наш корреспондент отправился на один из рынков Алматы, где столкнулся с проблемой: некоторые торговцы наотрез отказывались принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода.

Вчера отказы предпринимателей принимать переводы комментировали в МНЭ.