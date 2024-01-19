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Будут ли снижать базовую ставку в дальнейшем, рассказали в Нацбанке

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов при разъяснении причин снижения базовой ставки до 15,2% добавил, что ставку постепенно продолжат снижать и дальше, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы сохраняем последовательность и действуем в соответствии с ранее озвученной риторикой. Снижение годовой инфляции в соответствии с нашими прогнозами позволило принять очередное решение по снижению. Наши дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от того, как фактическая инфляция будет приходить в соответствии с нашими прогнозами.

Для достижения нашей главной среднесрочной цели инфляция 5% требуется поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия в этом периоде. Мы будем внимательно отслеживать новые поступающие данные и при отсутствии шоков продолжим поэтапное снижение базовой ставки, при этом не исключая пауз в принятии решений. И хотел бы отметить, что такой цикл может быть тоже достаточно длительным", - сообщил Сулейменов.

Отметим, что на брифинге председатель Нацбанка подробно разъяснил, почему базовая ставка была снижена.

Напомним, сегодня Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке - ставку снизили до 15,25%.

Отметим, что Нацбанк снижает базовую ставку с августа прошлого года - тогда ее снизили до 16,5%, в октябре базовая ставка была снижена с 16,5% до 16% годовых, а в ноябре Национальный банк снизил базовую ставку до 15,75%.

Согласно информации с официального сайта НБК, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБК.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2056414-v-natsbanke-kazahstana-zayavili-chto-prodolzhat-snizhat-bazovuyu-stavku/

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