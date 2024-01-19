Базовую ставку вновь снизили: Нацбанк объяснил причину

Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов сегодня на брифинге разъяснил факторы принятого решения о снижении базовой ставки до 15,25%, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Нацбанке, первый из факторов принятия решения о снижении ставки – динамика инфляции и инфляционных ожиданий.

"Годовая инфляция по итогам прошлого года составила 9,8%. Она продолжает снижаться в следствие совокупности факторов. В первую очередь – это проводимая денежно-кредитная политика Национального банка и антиинфляционные меры правительства.

Немаловажную роль сыграло замедление роста цен производителей в различных отраслях промышленности и эффект высокой базы прошлого года. Ослабление инфляционного давления во всем мире также способствует снижению инфляции в нашей стране", – заявил Тимур Сулейменов.

Второй фактор – тенденции во внутренней экономике.

"Рост экономики за 2023 год оценивается в 5,1%, что также соответствует прогнозу Нацбанка. Сильный рост экономической активности вызван соответствующей динамикой основных отраслей экономики. На фоне увеличения добычи сырой нефти, расширение производства продуктов питания, роста легкой промышленности и машиностроения наблюдается повышение объемов производства в промсекторе на 4,3%.

Положительный вклад в экономику также вносят отрасль строительства, которая выросла на 13,3%, информации и связи – рост 7,1%. При этом на фоне плохого урожая зерновых, существенное сокращение наблюдается в сельском хозяйстве – минус 7,7% по году. На фоне устойчивого внутреннего спроса в секторе услуг отмечается значительное расширение объемов торговли – 11,3%, как оптовой, так и розничной. Это в свою очередь обусловило положительные результаты транспортного сектора, который вырос на 6,9%", – заявил Сулейменов.

Третий фактор – внешнеэкономическая конъюнктура. Во внешнем секторе продолжается ослабление инфляционного давления.

"В результате сдерживающей денежно-кредитной политики со стороны большинства центральных банков инфляция в мире замедляется, но все еще остается выше таргетов во многих странах. Как следствие большинство центральных банков сходится во мнении, что необходимо поддерживать высокие ставки достаточно продолжительное время", – заявил председатель Нацбанка.

Динамика инфляции в России, по его словам, составила 7,4% из-за быстрого роста внутреннего спроса и повышения инфляционных ожиданий. В ЕС – тренд на замедление инфляции до 3,1%. ФРС США отмечают, что несмотря на снижение инфляции, она все еще остается высокой и устойчивой – 3,4%. В Китае, еще одном крупном торгово-экономическом партнере Казахстана, на фоне слабых показателей экономической активности наблюдается дефляция минус 0,3%.

Цены на мировых продовольственных рынках снижаются на 1,5% в декабре – это обусловлено падением цен на сахар, растительные масла и мясо.

"Что касается рынка нефти, он характеризуется неопределенностью, это связано с избытком предложений стран вне ОПЕК, военными действиями в регионе добычи нефти. Таким образом цены на нефть марки Brent в декабре снизились до 77 долларов и сейчас составляет порядка 79 долларов", – добавил Сулейменов.

Напомним, сегодня в Нацбанке объявили о снижении базовой ставки до 15,25%.

При этом в ноябре прошлого года Национальный банк снижал базовую ставку до 15,75%, а в октябре – с 16,5% до 16% годовых.

Также сегодня Тимур Сулейменов заявлял, что ставку постепенно продолжат снижать и дальше.

"Мы сохраняем последовательность и действуем в соответствии с ранее озвученной риторикой. Снижение годовой инфляции в соответствии с нашими прогнозами позволило принять очередное решение по снижению. Наши дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от того, как фактическая инфляция будет приходить в соответствии с нашими прогнозами", – подчеркивал он.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.