КТК вновь приостановил перевалку нефти на морском терминале

Каспийский трубопроводный консорциум на своем официальном сайте сообщил о приостановке перевалки нефти на Морском терминале в связи с метеоусловиями, передает NUR.KZ.

Подчеркивается, что плохая погода вынудила КТК приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений.

Кроме того, прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья.

О возобновлении работы нефтепровода и отгрузке нефти будет сообщено дополнительно, пообещали в КТК.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

Отметим, что в прошлом году на КТК тоже останавливали перевалку нефти.

Например, с 22 по 26 декабря на морском терминале КТК из-за погодных условий полностью остановили перевалку нефти, танкеры были отведены в районы ожидания. А с 25 по 28 декабря транспортировку по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск также остановили в связи с затовариванием имеющихся мощностей для хранения нефти.

27 ноября 2023 года Каспийский трубопроводный консорциум также сообщал о приостановке перевалки нефти на Морском терминале по метеоусловиям. Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. В связи с этим суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз была снижена до 39 тыс. тонн. Обычно в сутки на месторождении добывают 84 тыс. тонн нефти. 30 ноября отгрузку нефти восстановили.

Накануне гендиректор КТК Николай Горбань прокомментировал эти остановки - он подчеркнул, что они не связаны с политическими причинами.