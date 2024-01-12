"Все дорожает, нам нужна поддержка": владельцы магазинов у дома в Алматы обратились к властям

Владельцы магазинов у дома в Алматы бьют тревогу из-за проверки мобильных переводов - сегодня на площадке палаты предпринимателей торговцы обсудили этот вопрос с представителями ДГД, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте НПП "Атамекен", предприниматели просят решить вопрос налоговой нагрузки на магазины у дома в кратчайшие сроки. Иначе многие магазины будут вынуждены закрыться. В частности, они просят снизить ставку розничного налога с 4% до 2%.

Как рассказали в национальной палате предпринимателей, с 15 января 2023 года перечень видов деятельности для розничного налога увеличился вдвое. Теперь воспользоваться специальным налоговым режимом розничного налога могут предприниматели 364 видов деятельности вместо действовавших 190.

"Мы не можем превышать надбавку на товары больше 15%. Из них 4% уходит на заработную плату продавцу. 4-5% прочие расходы, коммуналка, аренда. На комиссию за мобильные переводы и QR банк изымает свой процент.

Работаем по упрощенке. Но все дорожает, боимся превысить порог. Есть еще лицензия. Просим рассмотреть вопрос снижения ставки по розничному налогу для магазинов у дома", – сказала владелица магазина.

Предприниматели жалуются, что им еще нужно платить за лицензии на алкоголь, что равно 100 МРП (369 тыс. тенге). Помимо разового лицензионного сбора на алкоголь нужно ежегодно платить за пользование лицензией.

По словам предпринимателей, сейчас магазины продают сигареты "бесплатно", то есть без накрутки.

"Мы самая уязвимая категория бизнеса. У нас самый небольшой доход. И нам очень нужна поддержка со стороны государства. С каждым годом крупные торговые сети выживают нас с рынка. Развитием онлайн-покупок продуктов и товаров повседневного спроса мы чувствуем отток клиентов.

С началом года проблемы с мобильными переводами и вовсе повлияли на продажи. Мы не можем себе позволить нанять бухгалтера. А вести бухучет времени нет. Решением проблемы видим в переходе на розничный налог с пониженной ставкой", – говорит предприниматель.

Отмечается, что розничный налог вправе применять юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае применения одного или нескольких видов деятельности из указанного перечня. Он уплачивается по ставкам:

4% при продаже физлицам,

8% - для сделок с юрлицами.

При этом маслихаты наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.

В 2023 году ставки розничного налога были снижены до 2% только в Карагандинской и Кызылординской областях и до 3% в Астане. При этом решение о снижении ставки розничного налога на 2024 год необходимо принять до конца марта 2024 года.

"Мы не против цифровизации и онлайн-оплат. Это намного упрощает нашу работу. Но комиссия банков и дополнительная налоговая нагрузка оставит нас без дохода. У магазинчиков множество расходов.

Из вышеупомянутых 15 процентов у нас остается 4 процента прибыли. Если удастся снизить ставку розничного налога на 2 процента, у нас останется хотя бы 2 процента прибыли", – говорит предприниматель Раушан.

По итогам обсуждения, было принято решение оперативно создать рабочую группу из числа государственных органов, депутатов маслихата и предпринимателей от каждого района города под руководством депутата Руслан Идрисова.

"Все проблемы магазинов у дома я знаю очень хорошо, так как сам работал в области торговли. Чтобы решить проблему с розничным налогом прошу принять активное участие в работе группы. Палата предпринимателей выступит в качестве ассоциации бизнеса и вынесет консолидированную позицию бизнеса на маслихат", – подчеркнул Идрисов.

Ранее глава Минфина Ерулан Жамаубаев объяснял, что такие меры направлены на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Кроме того, в начале ноября министр торговли Арман Шаккалиев отвечал на вопрос о том, когда на казахстанских рынках запретят мобильные переводы и обяжут продавцов иметь кассовые аппараты.

"100-процентный переход на кассовые аппараты, насколько мне известно, в рамках налогового администрирования мы как раз синхронизируем со сроками модернизации – то есть в 2024-2025 годы этому будет придано большое внимание", – говорил он.

При этом в конце июля в интернете распространилась информация о запрете оплаты товаров и услуг мобильными переводами, которая вызвала ажиотаж среди населения.

Позже представители Комитета госдоходов объясняли, что банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей.

Также Ерулан Жамаубаев высказывался о том, когда власти начнут штрафовать нарушителей.