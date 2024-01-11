Поставляет ли Казахстан санкционные товары в Россию, спросили министра торговли

На заседании сената главу Минторговли спросили, выявлены ли в стране компании, поставляющие санкционные товары в Россию - ранее об этом заявил посланник ЕС по санкциям, передает корреспондент NUR.KZ.

Министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву напомнили, что в конце прошлого года спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявлял о реэкспорте некоторых товаров из Казахстана в Россию.

"Господин Саливан был удовлетворен уровнем организации работ, связанных с выполнением наших международных обязательств по экспортному контролю. Наоборот наблюдается динамика снижения поставок определенной группы товаров. Поэтому компаний, которые появились за последние полгода - таких компаний нет. Я могу сказать, что сегодня Казахстан выполняет свои обязательства надлежащим образом.

Товарооборот был, мы это не скрываем, но вы же знаете, со стороны наших западных партнеров, интеграционных объединений списки корректируются, поэтому они корректируются и у нас - перечень продукции, подлежащей экспортному контролю. После того как они появляются в списке (санкционных товаров – прим.авт.), происходит администрирование", - заявил Шаккалиев.

Он добавил, что система контроля за товарами в Казахстане выстроена таким образом, что страна не нарушает своих обязательств касательно санкционных товаров.

Отметим, что в апреле 2023 года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан.

Ранее стало известно, что ТОО "Elem group" попала под ограничения Минторговли США. В МНЭ Казахстана пояснили, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

В декабре глава МНЭ пояснил, что эта компания не под санкциями, просто в отношении нее ввели определенные ограничения именно Минторговли США. По словам министра, в Казахстане нет компаний, которые попали под вторичные санкции.