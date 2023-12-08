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Лакшми Миттал высказался о передаче "АрселорМиттал Темиртау" правительству Казахстана

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Лакшми Миттал
Лакшми Миттал. Фото: NICOLAS MAETERLINCK/Getty Images

Бизнесмен Лакшми Миттал прокомментировал сделку с правительством Казахстана, по которой компания "АрселорМиттал Темиртау" перешла другому инвестору, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт АМТ.

Согласно информации на сайте ArcelorMittal, сегодня правительство Казахстана и ArcelorMittal завершили сделку, в рамках которой государственный фонд Qazaqstan Investment Corporation приобрел 100% акций АО "АрселорМиттал Темиртау".

В компании заявили, что сделка соответствует взаимным интересам всех участвующих сторон.

О сделке высказались исполнительный председатель компании Лакшми Миттал и генеральный директор ArcelorMittal Адитья Миттал.

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить сотрудников "АрселорМиттал Темиртау" за весь вклад, который они внесли за последние 28 лет. Хотя бизнес столкнулся с некоторыми серьезными проблемами, было также много заметных достижений, которыми следует гордиться.

"АрселорМиттал Темиртау" был очень ценной частью ArcelorMittal, и мы уезжаем с почтительными воспоминаниями о Казахстане и всех тех, кто сотрудничал с нами", - говорится в совместном заявлении.

Сообщается также, что ArcelorMittal также внес пожертвование в размере 16 миллиардов тенге в фонд "Қазақстан халқына".

По условиям сделки портфель активов передается на условиях "как есть". После подписания соглашения QIC взяла на себя полный контроль и ответственность за деятельность "АрселорМиттал Темиртау".

Отметим, на сайте Британской энциклопедии указано, что индийский бизнесмен Лакшми Миттал был генеральным директором крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal с 2006 по 2021 год.

Компания ArcelorMittal была образована в 2006 году в результате слияния сталелитейных компаний Arcelor и Mittal. Штаб-квартира находится в Люксембурге.

"АрселорМиттал" ведет свою металлургическую деятельность на четырех континентах, включая как развитые, так и развивающиеся рынки, среди которых Казахстан, Южная Африка и Украина.

На сайте компании "АрселорМиттал Темиртау" указано, что акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.

В состав АО "АрселорМиттал Темиртау" входят:

  • стальной департамент;
  • угольный департамент;
  • железорудный департамент.

АМТ специализируется на производстве плоского и сортового проката, в том числе с полимерным, цинковым и алюминиевым покрытием, а также производит агломерат, железорудный и угольный концентрат, кокс, чугун, сталь, в том числе непрерывнолитые слябы, штрипс, лонжеронную полосу, электросварные трубы и сопутствующую продукцию доменного и коксохимического производств.

Преобразование АМТ в QARMET

Напомним, сегодня в правительстве РК сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Он является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Между тем глава Минпромышленности рассказал, действительно ли бывшее руководство "АрселорМиталл Темиртау" не хотело уходить, и их просили покинуть кабинеты.

Еще он объяснил, почему переговоры по передаче АМТ новому инвестору завершились с задержкой на семь дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049981-lakshmi-mittal-vyskazalsya-o-peredache-arselormittal-temirtau-pravitelstvu-kazahstana/

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