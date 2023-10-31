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"Нацфонд - детям": глава "Отбасы банка" советует детям вкладываться в образование

Опубликовано:

Студенты вуза
Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова высказалась о проекте "Нацфонд - детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова на встрече с астанчанами рассказала о проекте "Нацфонд - детям". По ее словам, деньги, собранные на специальном счете, можно будет потратить на образование или покупку жилья.

"Расскажу на примере своей семьи. У меня трое детей. Старший сын, 1994 года рождения. Ему уже будет 30 лет. Он не примет участие в этой программе.

Дочка, 2000 года рождения, тоже не будет принимать участие. Младший сын, 2007 года рождения. На его имя откроется счет в ЕНПФ. Но в 2023 году ему будет только 17 лет.

В 2024 году он выберет сервис, который покажется ему самым удобным (любой банк второго уровня, либо "Отбасы банк"), подаст заявку с помощью электронной цифровой подписи. Ему, в отличие от детей, которые родились в 2006 году, уже будут доступны накопления за два года", - сказала спикер.

Между тем, по ее словам, у нее есть внучка, 2023 года рождения, и она, по расчетам главы "Отбасы банка", 19 января 2041 года, в день своего 18-летия, получит накопления с персонального счета в ЕНПФ.

"Специальный текущий счет будет открыт только для этих целей (образование или покупка жилья – ред.). Эти деньги поступят на счет и молодой человек, достигший 18-летия, сможет выбирать: либо потратить их на улучшение жилищных условий, либо пополнить депозит.

А может, он посчитает, что в наше время образование является более важным активом, чем недвижимость. Я бы рекомендовала детям вкладываться в образование. У нас будет государственная образовательная накопительная система. Мы отрабатываем проект "Келешек", в рамках которого будет очень много возможностей получить образование и хорошо зарабатывать в будущем.

Государственные органы поддержали оплату обучения не только внутри страны, но и за рубежом. Поэтому человек сможет выбрать", - посоветовала Ляззат Ибрагимова.

Также глава "Отбасы банка" призвала проявить гибкость в вопросе переуступки средств в рамках проекта "Нацфонд – детям".

Ранее вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков в СЦК рассказал, на что казахстанцы смогут потратить средства из Нацфонда после достижения 18 лет.

В Минфине также назвали дату первых выплат в рамках этого проекта.

Проект "Нацфонд - детям"

В сентябре 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Было объявлено, что оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В начале 2023 года был поднят вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

В сентябре мажилис принял проект данного закона. Также там рассказали, сколько денег в будущем получат казахстанские дети.

В октябре депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты согласились с поправками сената по проекту "Нацфонд – детям".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043431-natsfond-detyam-glava-otbasy-banka-sovetuet-detyam-vkladyvatsya-v-obrazovanie/

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