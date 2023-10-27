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30 лет независимости Казахстана

Можно ли проект Налогового кодекса назвать "антинародным", ответил министр нацэкономики

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Деньги лежат возле калькулятора
Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

Глава МНЭ Алибек Куантыров сегодня в кулуарах сената рассказал, как внедрение нового Налогового кодекса отразится на казахстанцах и экономике страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра национальной экономики, согласен ли он с утверждением, что проект нового Налогового кодекса является "антинародным".

"Повышения цен у нас не будет. Определенное давление мы ожидаем, причем это будет разовое, начиная с 2025 года. НДС у нас налог системообразующий, который должен принести доход в бюджет годовой до 2,5 трлн тенге – это равнозначно и даже выше трансфертов из Нацфонда. (...) Эти деньги будут направлены на социальные нужны", – сообщил Алибек Куантыров.

При этом по его словам, НДС платят далеко не все – меньше 6% налогоплательщиков.

"Повышение налогов – дифференцированное. По другим направлениям, дифференцированный КНП (корпоративный подоходный налог – прим. ред.), например, это уже другая тема, там высокодоходные отрасли. Думаю, это как раз будет плюсом и экономике, и простое население это не заденет, только определенный бизнес. Например, финансовый сектор, недропользователей и игорный бизнес, который имеет сверхприбыли. Поэтому я бы так вопрос не ставил (является ли проект НК "антинародным" – прим. ред.)", – заявил министр.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что повышение налогов не коснется многих казахстанцев.

"Многих это не коснется. И даже те, кто платит НДС, получают многие вычеты и зачеты, или вообще платят нулевой НДС, если поставляют продукцию для участников СЭЗ (специальных экономических зон – прим. ред.).

Эффект от НДС будет весьма ограниченным и коснется не всех налогоплательщиков. Тема НДС и повышения налогов всегда была непопулярной, никто не любит платить дополнительные налоги. (...)

Нам нужно думать более обобщено, макроэкономически, потому что нужно повышать еще конкурентоспособность казахстанских товаров", – отметил министр Куантыров.

Напомним, о создании нового Налогового кодекса заявил глава государства в своем послании народу в начале сентября 2022 года.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан – для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.

Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.

При этом в сентябре этого года вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

"Такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета", – пояснял тогда он.

После этих заявлений эксперты разделились во мнении о пользе и негативных последствиях этого решения.

Так, в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" заявили, что из-за повышения НДС может вырасти инфляция: это грозит резким повышением цен на товары и услуги, а малый бизнес не сможет перерасти в средний, как и средний – в крупный.

При этом сегодня Алибек Куантыров отдельно объяснял, зачем в Казахстане хотят поднять НДС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2042820-mozhno-li-proekt-nalogovogo-kodeksa-nazvat-antinarodnym-otvetil-ministr-natsekonomiki/

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