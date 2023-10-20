Стоит ли казахстанцам ожидать очередной кредитной амнистии, объяснила глава АРРФР
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Глава АРРФР Мадина Абылкасымова сегодня в кулуарах мажилиса объяснила свои слова о том, что казахстанцам не стоит вновь ожидать списания кредитов, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметили журналисты, Мадина Абылкасымова заявила, что казахстанцам не стоит больше ожидать списания кредитов.
Однако глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка отметила, что говорила про списание кредитов за счет государственных средств. По ее словам, несмотря на значительные списания в 2019 году, проблемная задолженность снова выросла.
"Поэтому сейчас данная обязанность (по списанию кредитов – прим. ред.) была перенесена на банки и микрофинансовые организации, коллекторам. В 2021 году была введена норма, что банки, МФО, коллекторы обязаны проводить процедуру урегулирования просроченной задолженности", – сказала она.
При этом Абылкасымова подчеркнула, что в марте 2023 года было предусмотрено введение законодательной нормы о запрете продажи банками проблемных займов коллекторам, если по ним не проведено регулирование задолженности, а в прошлом году агентство потребовало, чтобы и банки, и МФО проводили урегулирование задолженности.
"Вместо этого мы увидели, что за последние полгода идет значительный рост в темпах продажи займов физических лиц коллекторам. Только с начала этого года порядка 350 тыс. займов физлиц было продано коллекторским агентствам.
В этой связи мы считаем необходимым принять кардинальные меры, и полностью поддерживаем предложенную депутатами инициативу о полном запрете продажи займов физических лиц коллекторским агентствам.
Вместе с тем, коллекторские агентства смогут продолжать предоставлять услуги по взысканию задолженности, то есть без приобретения прав. Они будут оказывать услуги по взысканию данной задолженности", – пояснила Мадина Абылкасымова.
Напомним, в конце прошлого года также комментировал вопрос возможности проведения кредитной амнистии в Казахстане. По его словам, на тот момент такая инициатива не рассматривалась.
При этом 30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане.
3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство. Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:
- внесудебное банкротство;
- судебное банкротство;
- восстановление платежеспособности.
Также мы рассказывали о том, чем кредитная амнистия отличается от банкротства в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041899-stoit-li-kazahstantsam-ozhidat-ocherednoy-kreditnoy-amnistii-obyasnila-glava-arrfr/