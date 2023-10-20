Стоит ли казахстанцам ожидать очередной кредитной амнистии, объяснила глава АРРФР

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова сегодня в кулуарах мажилиса объяснила свои слова о том, что казахстанцам не стоит вновь ожидать списания кредитов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, Мадина Абылкасымова заявила, что казахстанцам не стоит больше ожидать списания кредитов.

Однако глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка отметила, что говорила про списание кредитов за счет государственных средств. По ее словам, несмотря на значительные списания в 2019 году, проблемная задолженность снова выросла.

"Поэтому сейчас данная обязанность (по списанию кредитов – прим. ред.) была перенесена на банки и микрофинансовые организации, коллекторам. В 2021 году была введена норма, что банки, МФО, коллекторы обязаны проводить процедуру урегулирования просроченной задолженности", – сказала она.

При этом Абылкасымова подчеркнула, что в марте 2023 года было предусмотрено введение законодательной нормы о запрете продажи банками проблемных займов коллекторам, если по ним не проведено регулирование задолженности, а в прошлом году агентство потребовало, чтобы и банки, и МФО проводили урегулирование задолженности.

"Вместо этого мы увидели, что за последние полгода идет значительный рост в темпах продажи займов физических лиц коллекторам. Только с начала этого года порядка 350 тыс. займов физлиц было продано коллекторским агентствам.

В этой связи мы считаем необходимым принять кардинальные меры, и полностью поддерживаем предложенную депутатами инициативу о полном запрете продажи займов физических лиц коллекторским агентствам.

Вместе с тем, коллекторские агентства смогут продолжать предоставлять услуги по взысканию задолженности, то есть без приобретения прав. Они будут оказывать услуги по взысканию данной задолженности", – пояснила Мадина Абылкасымова.

Напомним, в конце прошлого года также комментировал вопрос возможности проведения кредитной амнистии в Казахстане. По его словам, на тот момент такая инициатива не рассматривалась.

При этом 30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане.

3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство. Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Также мы рассказывали о том, чем кредитная амнистия отличается от банкротства в Казахстане.