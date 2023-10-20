Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стоит ли казахстанцам ожидать очередной кредитной амнистии, объяснила глава АРРФР

Опубликовано:

Мужчина считает деньги
Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова сегодня в кулуарах мажилиса объяснила свои слова о том, что казахстанцам не стоит вновь ожидать списания кредитов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, Мадина Абылкасымова заявила, что казахстанцам не стоит больше ожидать списания кредитов.

Однако глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка отметила, что говорила про списание кредитов за счет государственных средств. По ее словам, несмотря на значительные списания в 2019 году, проблемная задолженность снова выросла.

"Поэтому сейчас данная обязанность (по списанию кредитов – прим. ред.) была перенесена на банки и микрофинансовые организации, коллекторам. В 2021 году была введена норма, что банки, МФО, коллекторы обязаны проводить процедуру урегулирования просроченной задолженности", – сказала она.

При этом Абылкасымова подчеркнула, что в марте 2023 года было предусмотрено введение законодательной нормы о запрете продажи банками проблемных займов коллекторам, если по ним не проведено регулирование задолженности, а в прошлом году агентство потребовало, чтобы и банки, и МФО проводили урегулирование задолженности.

"Вместо этого мы увидели, что за последние полгода идет значительный рост в темпах продажи займов физических лиц коллекторам. Только с начала этого года порядка 350 тыс. займов физлиц было продано коллекторским агентствам.

В этой связи мы считаем необходимым принять кардинальные меры, и полностью поддерживаем предложенную депутатами инициативу о полном запрете продажи займов физических лиц коллекторским агентствам.

Вместе с тем, коллекторские агентства смогут продолжать предоставлять услуги по взысканию задолженности, то есть без приобретения прав. Они будут оказывать услуги по взысканию данной задолженности", – пояснила Мадина Абылкасымова.

Напомним, в конце прошлого года также комментировал вопрос возможности проведения кредитной амнистии в Казахстане. По его словам, на тот момент такая инициатива не рассматривалась.

При этом 30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане.

3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство. Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

  • внесудебное банкротство;
  • судебное банкротство;
  • восстановление платежеспособности.

Также мы рассказывали о том, чем кредитная амнистия отличается от банкротства в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041899-stoit-li-kazahstantsam-ozhidat-ocherednoy-kreditnoy-amnistii-obyasnila-glava-arrfr/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.