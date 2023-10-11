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Продажа валюты из Нацфонда: влияет ли это на курс тенге, ответили в Нацбанке

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова рассказала о динамике курса тенге и о том, влияют ли на него операции по продаже валюты из Национального фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБ.

По данным замглавы Нацбанка, в сентябре ряд факторов способствовал краткосрочному ослаблению нацвалюты, несмотря на рост нефтяных котировок.

"Влияние оказали как внешние факторы, так и внутренние. Среди внешних – глобальное укрепление доллара США. Среди внутренних – "сезонный" спрос импортеров, связанный с активной фазой освоения бюджетов, приостановление нормы по обязательной продаже части валютной выручки, а также понижение базовой ставки Национальным банком на фоне снижающейся инфляции.

Несмотря на то, что волатильность в сентябре была выше обычного, Национальный банк не проводил валютные интервенции. По итогам месяца из Национального фонда было продано 1 млрд 155 млн долларов США, что соответствует ранее предоставленным нами прогнозным значениям. В октябре мы планируем продать от 1,5 до 1,6 млрд долларов США.

Покупка со стороны ЕНПФ и КФГД составила 200 и 60 млн долларов США соответственно. В октябре объемы покупок составят от 100 до 150 млн долларов США для ЕНПФ и от 50 до 70 млн долларов США для КФГД", – сообщила Алия Молдабекова.

В Нацбанке добавили: операции по продаже валюты из Национального фонда не преследуют цели влияния на курс тенге.

"НБК предельно транспарентен в своих действиях на валютном рынке – объемы продаж объявляются заранее и осуществляются равномерно, что минимизирует влияние на рынок.

Объем наших продаж в течение месяца соответствует объему запрашиваемого трансферта со стороны министерства финансов, эти данные доступны на нашем сайте. В октябре продажи из Национального фонда на внутреннем рынке будут осуществляться также на основе заявок правительства", – добавила замглавы НБ.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк объявил о том, что базовая ставка теперь составляет 16%.

Позже в НБ разъяснили, почему ее снизили ствку именно на 0,5%, а также почему такое решение приняли в момент, когда тенге ослаб.

В этот же день замглавы НБ Алия Молдабекова пояснила, что ослабление тенге связано с рядом факторов. Прежде всего – с укреплением доллара США на глобальных рынках. По ее словам, доллар окреп как к валютам развитых, так и к валютам развивающихся стран.

Также она добавила, что на ослабление тенге повлияло и повышение экономической активности участников рынка.

Ранее аналитики рассказали, сколько денег потрачено из Нацфонда Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2040598-prodazha-valyuty-iz-natsfonda-vliyaet-li-eto-na-kurs-tenge-otvetili-v-natsbanke/

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