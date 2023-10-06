Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему тенге стал слабеть в последнее время, объяснили в Нацбанке

Опубликовано:

Тенговые монеты лежат на долларовых банкнотах
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампред Нацбанка Алия Молдабекова сегодня на брифинге прокомментировала вопрос о том, с чем связано ослабление тенге, которое происходит в последнее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Алия Молдабекова отметила, что ослабление тенге связано с рядом факторов. Прежде всего – с укреплением доллара США на глобальных рынках. По ее словам, доллар окреп как к валютам развитых, так и к валютам развивающихся стран.

"Еще одна причина – риторика Федеральной резервной системы. Риторика была достаточно жесткая. Они сказали, что в связи с тем, что риски высокой инфляции сохраняются, их ставка будет находиться на высоком уровне достаточно долго. Более того, прозвучала риторика о том, что возможно и повышение еще на 25 базисных пунктов до конца этого года. Такая риторика не могла не повлиять на укрепление доллара", – сказала Алия Молдабекова.

Также спикер добавила, что на ослабление тенге повлияло и повышение экономической активности участников рынка.

"Импортная составляющая, то есть вырос внутренний спрос.

Еще одной из причин было то, как мы неоднократно отмечали, что инфляция снижается, и есть пространство для снижения базовой ставки. И соответствующее решение Нацбанк сегодня реализовал.

И вот эта разница – то, что ФРС собирается еще повысить, или по крайне мере удержать ставку, а у нас было пространство для снижения ставки, – это дает нам основание, что процентный дифференциал между долларом и тенге, он сокращается. Поэтому доллар в моменте становится более привлекательным", – объяснила она.

Тем не менее Молдабекова подчеркнула, что эти факторы носят временный характер, так как это текущие рыночные условия.

Напомним, сегодня Национальный банк объявил о снижении базовой ставки – теперь она составляет 16%.

Председатель Нацбанка также объяснял, почему базовую ставку снизили именно сейчас, когда тенге ослаб.

"Исходя из того, что инфляция по итогам прошлого года составила 21,2%, а в этом году – уже 11,8%, мы увидели, что она почти в два раза снизилась. И дальше держать чрезмерно жесткую денежно-кредитную политику неразумно, поэтому мы сделали этот шаг в 0,5%, который, на наш взгляд, обеспечивает баланс", – говорил глава НБ Тимур Сулейменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2039889-pochemu-tenge-stal-slabet-obyasnili-v-natsbanke/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.