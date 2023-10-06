Почему тенге стал слабеть в последнее время, объяснили в Нацбанке

Зампред Нацбанка Алия Молдабекова сегодня на брифинге прокомментировала вопрос о том, с чем связано ослабление тенге, которое происходит в последнее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Алия Молдабекова отметила, что ослабление тенге связано с рядом факторов. Прежде всего – с укреплением доллара США на глобальных рынках. По ее словам, доллар окреп как к валютам развитых, так и к валютам развивающихся стран.

"Еще одна причина – риторика Федеральной резервной системы. Риторика была достаточно жесткая. Они сказали, что в связи с тем, что риски высокой инфляции сохраняются, их ставка будет находиться на высоком уровне достаточно долго. Более того, прозвучала риторика о том, что возможно и повышение еще на 25 базисных пунктов до конца этого года. Такая риторика не могла не повлиять на укрепление доллара", – сказала Алия Молдабекова.

Также спикер добавила, что на ослабление тенге повлияло и повышение экономической активности участников рынка.

"Импортная составляющая, то есть вырос внутренний спрос.

Еще одной из причин было то, как мы неоднократно отмечали, что инфляция снижается, и есть пространство для снижения базовой ставки. И соответствующее решение Нацбанк сегодня реализовал.

И вот эта разница – то, что ФРС собирается еще повысить, или по крайне мере удержать ставку, а у нас было пространство для снижения ставки, – это дает нам основание, что процентный дифференциал между долларом и тенге, он сокращается. Поэтому доллар в моменте становится более привлекательным", – объяснила она.

Тем не менее Молдабекова подчеркнула, что эти факторы носят временный характер, так как это текущие рыночные условия.

Напомним, сегодня Национальный банк объявил о снижении базовой ставки – теперь она составляет 16%.

Председатель Нацбанка также объяснял, почему базовую ставку снизили именно сейчас, когда тенге ослаб.

"Исходя из того, что инфляция по итогам прошлого года составила 21,2%, а в этом году – уже 11,8%, мы увидели, что она почти в два раза снизилась. И дальше держать чрезмерно жесткую денежно-кредитную политику неразумно, поэтому мы сделали этот шаг в 0,5%, который, на наш взгляд, обеспечивает баланс", – говорил глава НБ Тимур Сулейменов.