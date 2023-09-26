Ограничить строительство жилья предлагают в Астане: что будет с ценами, ответила глава "Отбасы банка"

Глава "Отбасы банка" в кулуарах мажилиса рассказала, что будет с ценами на жилье, если в Астане ограничить строительство жилья на фоне нехватки инфраструктуры, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ляззат Ибрагимовой о том, может ли ограничение строительства жилья в Астане повлиять на цены на недвижимость.

Ляззат Ибрагимова в ответ заявила, что жилье – очень востребованный товар, потому что в Казахстане хорошая рождаемость.

"В последние годы от 420 до 450 тыс. детей рождается и, естественно, каждая молодая семья хочет расширить площадь, когда растет количество детей.

Поэтому, если несколько лет будет сокращение объемов ввода в эксплуатацию жилья, то это приведет к тому, что прогнозы аналитиков, о том, что будет происходить падение цен, они не сбудутся: при ограниченном предложении, спрос будет оставаться тем же", – заявила глава "Отбасы банка".

Напомним, что на днях на портале "Открытые НПА" появился проект постановления правительства, который ограничит ввод нового жилья в Астане – новые ЖК можно будет вводить в эксплуатацию только при полном подведении воды, тепла и электроэнергии.

В проекте сообщается, что столица уже испытывает существенный дефицит инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло- и электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков, что усложняет обеспечение необходимой потребности жителей.

Между тем ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказывал, какие ограничения вводятся в городе из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

"С 1 января этого года есть определенные ограничения и запрет на выдачу техусловий для проектирования в первую очередь жилья. Если нет сетей, нет мощностей, и мы не видим перспективы на 3-4 года значительного увеличения, мы не имеем права давать разрешение на проектирование и строительство жилья", – заявил он.

А президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны поручил решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья.

На прошлой неделе глава Минпромышленности и строительства рассказал, стоит ли ожидать роста цен на жилье в Астане, если в столице ограничат темпы строительства.

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что перед застройщиками жилых домов были поставлены задачи по инфраструктуре, благоустройству и озеленению.