Причину скопления грузовиков на границе Казахстана и Кыргызстана назвали в Минфине

Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

Скопление грузовых авто на границе Казахстана и Кыргызстана возникло из-за увеличения грузопотока в период вывоза овощной продукции, роста пассажиропотока летом, сообщает официальный Telegram-канал Минфина.

"В период с 19 по 20 августа на границе со стороны Кыргызстана наблюдалось скопление грузовых автомашин, пересекающих границу.

Скопления возникло по причине увеличения грузопотока в период вывоза плодоовощной продукции, роста пассажиропотока в летний период, что привело к единовременному прибытию большого количества автомашин в пункты пропуска", – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время пункты пропуска работают в штатном режиме, в среднем в сутки границу пересекает 350-400 грузовых авто.

"Необходимо отметить, что фискальными органами стран ведется работа по противодействию теневому товарообороту", – добавили в министерстве.

По информации Миинфина, в феврале прошлого года введено обязательное оформление электронных счетов-фактур (ЭСФ) кыргызскими экспортерами.

С 1 апреля 2023 года внедрено обязательное оформление электронных сопроводительных накладных на товары (СНТ). СНТ оформляется до пересечения границы и исключает возможность оформления в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов, ликвидированных лиц.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что с 16 августа 2023 года запущен технический эксперимент по применению паспорта прослеживаемости товаров из перечня изъятия ВТО (пониженная таможенная пошлина).

В рамках реализации Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС, в целях безбарьерного перемещения транспортных средств, с 30 мая по 20 августа 2023 года проведен эксперимент тремя странами по применению навигационных пломб (Казахстан, Кыргызстан и Россия).

"По итогам изучения результатов эксперимента, применение навигационных пломб планируется осуществлять на постоянной основе.

Все указанные меры позволят нашим странам обеспечить проведение контрольных мероприятий в электронном формате, окажут содействие увеличению товарооборота и позволят увеличить транзитный потенциал наших стран", – заключили в Минфине.

Скопление авто на границе Казахстана и Кыргызстана

На прошлой неделе в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин.

В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран также прокомментировали в КНБ РК. В ведомстве сообщили, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

Позже мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии проверила обстановку на казахстанско-кыргызской границе после сообщений о многокилометровых пробках.

Сегодня ранее в КНБ сообщили, что по состоянию на 28 августа пункты пропуска функционируют в штатном режиме. За сутки из Кыргызстана в Казахстан было пропущено свыше 350 авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034316-prichinu-skopleniya-gruzovikov-na-granitse-kazahstana-i-kyrgyzstana-nazvali-v-minfine/