Ситуацию в пунктах пропуска на границе Казахстана разъяснили в КНБ

Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По состоянию на сегодняшний день пункты пропуска функционируют в штатном режиме. За сутки из Кыргызстана в Казахстан было пропущено свыше 350 авто, сообщает КНБ в своем официальном Telegram-канале.

"По состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (РК) - "Ак тилек" (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону", - говорится в сообщении.

В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется, рассказали в КНБ.

Между тем ведомство информирует, что на границе с Узбекистаном наблюдается скопление транспортных средств перед казахстанскими пунктами пропуска "Жибек жолы", "Жетысай", "им. Б.Конысбаева", "Казыгурт", в связи с их реконструкцией.

"На границе с Россией транспортные средства периодически скапливаются перед пунктами пропуска "Сырым", "Жайсан" и "Кайрак", что характерно для текущего периода года.

Также сообщаем, что в пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в КНБ, пограничной службой в августе был проведен комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу.

По информации ведомства, транспортные средства проверялись с применением технических средств досмотра и служебных собак.

По результатам проведенных мероприятий пограничной службой пресечены:

35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов;

20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства;

299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге, 27 - ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам.

В КНБ добавили, что к административной ответственности привлечено 909 нарушителей миграционного законодательства.

Скопление авто на границе Казахстана и Кыргызстана

На прошлой неделе в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин.

В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран также прокомментировали в КНБ РК. В ведомстве сообщили, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

Позже мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии проверила обстановку на казахстанско-кыргызской границе после сообщений о многокилометровых пробках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034304-situatsiyu-v-punktah-propuska-na-granitse-kazahstana-i-kyrgyzstana-prokommentirovali-v-knb/