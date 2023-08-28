Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ситуацию в пунктах пропуска на границе Казахстана разъяснили в КНБ

Опубликовано:

Грузовики
Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По состоянию на сегодняшний день пункты пропуска функционируют в штатном режиме. За сутки из Кыргызстана в Казахстан было пропущено свыше 350 авто, сообщает КНБ в своем официальном Telegram-канале.

"По состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (РК) - "Ак тилек" (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону", - говорится в сообщении.

В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется, рассказали в КНБ.

Между тем ведомство информирует, что на границе с Узбекистаном наблюдается скопление транспортных средств перед казахстанскими пунктами пропуска "Жибек жолы", "Жетысай", "им. Б.Конысбаева", "Казыгурт", в связи с их реконструкцией.

"На границе с Россией транспортные средства периодически скапливаются перед пунктами пропуска "Сырым", "Жайсан" и "Кайрак", что характерно для текущего периода года.

Также сообщаем, что в пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в КНБ, пограничной службой в августе был проведен комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу.

По информации ведомства, транспортные средства проверялись с применением технических средств досмотра и служебных собак.

По результатам проведенных мероприятий пограничной службой пресечены:

  • 35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов;
  • 20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства;
  • 299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге, 27 - ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам.

В КНБ добавили, что к административной ответственности привлечено 909 нарушителей миграционного законодательства.

Скопление авто на границе Казахстана и Кыргызстана

На прошлой неделе в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин.

В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран также прокомментировали в КНБ РК. В ведомстве сообщили, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

Позже мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии проверила обстановку на казахстанско-кыргызской границе после сообщений о многокилометровых пробках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034304-situatsiyu-v-punktah-propuska-na-granitse-kazahstana-i-kyrgyzstana-prokommentirovali-v-knb/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.