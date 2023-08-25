Эксперты ЕЭК прибыли на границу Казахстана и Кыргызстана для проверки обстановки

Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

Вчера мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии проверила обстановку на казахстанско-кыргызской границе после сообщений о многокилометровых пробках, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что мониторинговая группа побывала на одном из пунктов пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана. Ранее пробка со стороны Кыргызстана растянулась там более чем на 500 грузовых и легковых машин.

Люди по несколько суток не могли проехать в Казахстан. Многие жаловались на жару, у кого-то заканчивались бензин и деньги.

Однако эксперты заявили об улучшении ситуации на границе.

"По состоянию на 24 августа пропуск грузовых автотранспортных средств казахстанской стороной был увеличен с 2-3 машин до 8-9 машин в час. ЕЭК продолжит мониторинг ситуации", – сообщили представители ЕЭК.

Источник: КТК

Скопление авто на границе Казахстана и Кыргызстана

Напомним, несколько дней назад в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из КР стояло около 430 машин.

В ГКНБ отмечали, что никаких ограничений на границе не вводилось.

Позже в КНБ РК прокомментировали ситуацию со скоплением грузовиков на границе двух стран. В ведомстве также сообщили, что ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются.

Также сообщалось, что пробка со стороны Кыргызстана растянулась почти на 5 километров. Водители жаловались, что в сутки через границу пускали по две-три машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033896-eksperty-eek-pribyli-na-granitsu-kazahstana-i-kyrgyzstana-dlya-proverki-obstanovki/