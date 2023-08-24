Курс доллара вновь повысился в Казахстане

Тенге и доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Cегодня, 24 августа, согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США повысился более чем на две тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара остановился на отметке 462,04 тенге, повысившись на 2,67 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 453,5-458 тенге, продажа – 459,5- 462,5 тенге;

в Астане: покупка – 453,5-457 тенге, продажа – 459,5- 462,5 тенге.

Тем временем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 458-458,4 тенге, продажа – 462 тенге;

в Астане: покупка – 450-458,5 тенге, продажа – 459-462,5 тенге.

Вчера мы писали, что курс доллара повысился на 5 тенге, остановившись на отметке в 458,13 тенге. Двумя днями ранее, 21 августа, показатель составил 452,34 тенге.

А 17 и 18 августа курс доллара в Казахстане был равен 454,3 и 461,71 тенге соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033832-kurs-dollara-vnov-povysilsya-v-kazahstane/