Курс доллара упал более чем на 7 тенге в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 21 августа, доллар резко подешевел на Казахстанской фондовой бирже – на 7,27 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара оказался на отметке 452,34 тенге, снизившись на 7,27 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 448,5-452 тенге, продажа – 454-456,5 тенге;

в Астане: покупка – 448,5-449 тенге, продажа – 454-456,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 452-452,3 тенге, продажа – 454,7-455 тенге;

в Астане: покупка – 450-452 тенге, продажа – 454-456 тенге.

Напомним, 17 августа утром стоимость доллара в казахстанских обменниках подскочила до 468 тенге.

Однако уже на следующей курс доллара пошел на снижение, подешевев на 1 тенге. На 18 августа курс доллара составил 461,71 тенге, снизившись на 1,25 тенге.

Как отметили в Нацбанке, они не таргетируют и не прогнозируют курс нацвалюты – он формируется исключительно на основе рыночных факторов.

Экономисты же считают одной из возможных причин ослабления тенге падение мировых цен на нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов марки Brent снизилась на 1,5%. На ситуацию может также влиять нестабильный рубль. Эксперты предполагают: тенге ослабили, чтобы нас не захлестнула волна российского импорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033328-kurs-dollara-upal-bolee-chem-na-7-tenge-v-kazahstane/