Курс доллара повысился на 5 тенге

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 23 августа, согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США повысился на пять тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара остановился на отметке 458,13 тенге, повысившись на 5 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 457-462 тенге, продажа – 464-466,3 тенге;

в Астане: покупка – 457-462 тенге, продажа – 464-466,3 тенге.

Тем временем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459,5-459,9 тенге, продажа – 464,5-465,3 тенге;

в Астане: покупка – 456-460,2 тенге, продажа – 462-465 тенге.

21 августа мы сообщали, что курс доллара упал более чем на 7 тенге в Казахстане. Перед этим, 17 августа, его стоимость подскочила до 468 тенге. На следующий день доллар подешевел на чуть больше 1 тенге.

Ранее в Нацбанке говорили, что тенге может ежедневно двигаться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления – это зависит от факторов спроса и предложения на валютном рынке.

При этом Национальный Банк Казахстана, как отмечалось, не таргетирует и не прогнозирует курс тенге – он формируется исключительно на основе рыночных факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033652-kurs-dollara-povysilsya-na-5-tenge/