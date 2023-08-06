Дефицит бензина АИ-95 в Алматы прокомментировали в Минэнерго

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы пожаловались на дефицит бензина АИ-95 на автозаправочных станциях. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минэнерго, передает NUR.KZ.

В соцсетях алматинцы пожаловались на отсутствие бензина АИ-95 на некоторых АЗС.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, совокупные запасы АИ-95 в Алматы составляют 4,5 тыс. тонн, что составляет 15-дневную норму потребления, в том числе

на нефтебазах –1,2 тыс. тонн;

в пути по железной дороге –3,3 тыс. тонн.

"Основная проблема заключается в логистике – в летнее время через ЖД КТЖ идет много грузов (стройматериалы, продукты питания, ГСМ и т.д.) и туристов.

А пропускная способность ЖД путей ограничена (пробки).

На нефтебазах Алматы есть бензин, и можно попросить коллег из других АЗС перехватить, пока не приедут запасы по ЖД", – рассказали в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что большое количество бензина находится в пути.

"В постоянной работе находится региональный штаб по ГСМ, который возглавляет курирующий заместитель акима города, а членами штаба являются департамент госдоходов (ДГД), начальник отделения ЖД (НОД), департамент по защите и развитию конкуренции (ДЗРК), департамент комитета по регулированию естественных монополий (ДРЕМ), департамент экономических расследований (ДЭР) и другие организации", – сообщили в ведомстве.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

В июне министр энергетики Саткалиев предупредил казахстанцев о предстоящих ремонтах на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах. Он подчеркивал, что на период ремонта ПНПЗ сформирован необходимый запас дизельного топлива и бензина АИ-95.

Несмотря на это, после новости о повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана исчез дизель - нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента.

Власти объясняли, что наблюдался ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС.

А в середине июля глава Минэнерго высказался о рисках дефицита бензина АИ-95.

"Наметился тренд на появление дефицита 95-го бензина. Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе, а также аварийной остановке Атырауского завода", - заявил он.

Министр отметил, что сейчас необходимый объем на нефтебазах и заводах накоплен и идет отгрузка данного вида топлива в соответствии с заявками акиматов.

В начале августа автомобилисты из Восточно-Казахстанской области заявили, что на некоторых АЗС региона топливо отпускают только по талонам.

Также недавно министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что одну из марок бензина в Казахстан начнут завозить из России, а также указал ориентировочную стоимость топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031428-defitsit-benzina-ai-95-v-almaty-prokommentirovali-v-minenergo/