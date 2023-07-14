Автомобили подорожали в Казахстане из-за программы льготного кредитования

Автосалон. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Специалисты АЗРК выяснили, что программа льготного автокредитования в Казахстане была запущена без необходимого количества авто, сообщается на официальном сайте ведомства.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции изучили механизм финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году.

По данным специалистов, оно показало ограничение конкуренции как между автопроизводителями, так и между банками второго уровня, участвующими в программе.

Сообщается, что весь объем финансирования (100 млрд тенге) был разделен автопроизводителями между собой. Чтобы управлять средствами, Фонд развития промышленного развития распределил указанный объем между 4 банками второго уровня и установил каждому из них лимиты финансирования (пределы суммы займов) для каждого производителя.

"В целом, следует отметить, что финансирование льготного автокредитования осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым количеством автомобилей отечественной сборки для удовлетворения спроса населения, что в свою очередь спровоцировало рост цен на автомобили", – подчеркнули в ведомстве.

Также анализ показал, что рынок услуг автокредитования за период 2020 года, а также 2021 года и 9 месяцев 2022 года является высококонцентрированным: из 16 кредитных организаций, предоставляющих такие услуги, 70% рыночной доли приходится на АО "Евразийский Банк", АО "Банк Центр Кредит" и АО "Kaspi Bank".

Как отмечается в утвержденной в РК Методике по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, выделяются три типа рынка по степени концентрации:

высококонцентрированные рынки;

умеренно концентрированные рынки;

низкоконцентрированные рынки.

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем субъектов рынка. Чем больше поставщиков с разномасштабной поставкой продукции действует на соответствующем товарном рынке, тем меньшее значение имеют перечисленные показатели.

Отметим, что обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года. Однако банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Она работала по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Между тем в последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля – заявку успел подать лишь 761 казахстанец.

В мае Марат Карабаев озвучивал новые условия по запуску автокредитования в Казахстане, пообещав запуск программы ежемесячно, но уже в начале июня глава Минцифры сообщил, что сайт autonesie.kz для сбора заявок на льготное автокредитование в Казахстане больше использовать не будут.

Однако 20 июня глава МИИР сообщил о том, что нового запуска программы льготного автокредитования в рамках ФРП для всех казахстанцев не будет – деньги направят на кредитование автобусов.

Позже в ведомстве объяснили, почему приняли такое решение – вице-министр сообщил, что для массового автокредитования "деньги есть, но их мало", поэтому "на всех их не хватит".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2028712-avtomobili-podorozhali-v-kazahstane-iz-za-programmy-lgotnogo-kreditovaniya/