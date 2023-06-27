Глава МВД ответил на слухи о закрытии увеселительных заведений в Казахстане

Марат Ахметжанов. Фото: polisia.kz

Глава МВД ответил на слухи о намерении закрыть все увеселительные заведения в Казахстане – министр пояснил, как на самом деле звучало предложение ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в начале июня Марат Ахметжанов заявил о том, что нужно приостанавливать работу заведений, где многократно выявляли распространение наркотиков. Как пояснили в пресс-службе МВД, после заявления министра некоторые казахстанцы решили, что речь идет о закрытии всех увеселительных заведений в Казахстане.

"Мы хотим, чтобы было точечно. То есть недобросовестный бизнес, где идет распространение наркотических средств, бесконечные драки, хулиганства – к ним должны быть применены ограничительные меры вплоть до закрытия этих заведений.

Те заведения, где действительно люди проводят свой досуг, созданы все условия для безопасности наших граждан, они должны работать. Это требование системы управления рисками.

То есть, если к тебе нет никаких претензий, народ доволен – пожалуйста, работай на благо общества, создавай рабочие места, плати налоги, мы будем только поддерживать такой бизнес, всячески помогать, охранять, чтобы какие-то злоумышленники не испортили настроение", – пояснил глава МВД.

Напомним, что в середине марта этого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.

Отмечалось, что, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5 раз превышает официальные данные. Тогда глава МВД сообщил, что планируется внедрение системы скрининга среди школьников, что позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Также Марат Ахметжанов перечислял факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

"Первое, это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе, сырьевая база каннабиса в южных регионах – Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – отмечал он.

По его словам, только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений.

Кроме того, добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026597-glava-mvd-otvetil-na-sluhi-o-zakrytii-uveselitelnyh-zavedeniy-v-kazahstane/