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30 лет независимости Казахстана

"Это все-таки бюджетные деньги": глава Нацбанка о перенаправлении средств на льготные автокредиты на автобусы

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Мужчина складывает монеты друг на друга, а другой рукой - что-то пишет
Монеты. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Глава Нацбанка в кулуарах парламента высказался о решении перенаправить средства по льготному автокредитованию на покупку автобусов, передает корреспондент NUR.KZ.

Галымжан Пирматов высказал свою позицию по данному вопросу.

"Моя позиция очень простая: государственная помощь должна оказываться адресно. Именно тем, кто нуждается в этой помощи.

Я считаю, что мы, как государство, должны, во-первых, определять правильно - кто нуждается в госпомощи. И оказывать помощь адресно. А программы, которые безадресно, для всех, без четкой цели, кого мы хотим поддержать, я считаю неправильным", - заявил он.

Он еще раз подчеркнул, что помощь государства нужно оказывать тем, кто в ней нуждается.

"Это же все-таки бюджетные государственные деньги. А выдавать тем, кто, может, и не нуждается в такой помощи, я считаю неправильным", - добавил глава Нацбанка.

Напомним, 20 июня глава МИИР сообщил о том, что нового запуска программы льготного автокредитования в рамках ФРП для всех казахстанцев не будет – деньги направят на кредитование автобусов.

В МИИР объяснили, почему приняли такое решение – вице-министр сообщил, что для массового автокредитования "деньги есть, но их мало", поэтому "на всех их не хватит".

Отметим, что обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года. Однако банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Она работала по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдавались за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля заявку успел подать лишь 761 казахстанец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026911-eto-vse-taki-byudzhetnye-dengi-glava-natsbanka-o-perenapravlenii-sredstv-na-lgotnye-avtokredity-na-avtobusy/

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