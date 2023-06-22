Когда повысятся цены на автогаз и перестанут ли казахстанцы сталкиваться с его дефицитом

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С 1 июля в Казахстане собираются повысить оптовые цены на автогаз. При этом в Министерстве энергетики отметили, что розничная стоимость значительно не увеличится, передает Первый канал "Евразия".

Согласно информации Минэнерго, автогаз в Казахстане подорожает. Однако отмечается, что с очередным плановым ремонтом на Павлодарском нефтехимическом заводе это не связано.

"В большей степени на решение министерства повлияло то, что все, кто так или иначе занимается сжиженным газом, – добывающие компании, перерабатывающие заводы, логистические компании, парки хранения, по данным чиновников, убыточны", – подчеркнули в телесюжете.

Вдобавок, в соответствии с экономической рентабельностью во всем мире разница в стоимости между бензином и сжиженным газом должна составлять 30%, а в Казахстане на данный момент она равна 70%.

Как отметили корреспонденты телеканала, автогаз в соседних странах сейчас дороже, чем в нашей в стране. В пересчете на тенге в РФ его цена равна 120 тенге за литр, в Узбекистане и Кыргызстане – примерно 200 тенге.

"С 1 июля мы поднимем оптовые цены на 20% с завода, то есть с 33 600 тенге до 40 тысяч тенге. Но это не значит, что цены розничные так же пропорционально повысятся на 20%, потому что вес оптовой цены в цепочке ценообразования составляет лишь 30%, то есть вот эти 20% повышения цены оптовой приведет к увеличению розничной цены на 4-6 тенге", – рассказал телеканалу директор департамента газа и нефтехимии Минэнерго Салим Нагым.

Отмечается, что повышение стоимости автогаза будет поэтапным, и к 2025 году оптовые цены повысят до себестоимости. Планируется, что к этому времени в Казахстане заработает новый газоперерабатывающий завод на Кашагане и благодаря этому дефицита данного топлива в стране не будет.

Кроме того, позже будет запущен завод на Карачаганаке, что также поспособствует насыщению внутреннего рынка.

"До 2025 года у нас дефицит будет сохраняться. Единственный дополнительный объем – это с "Тенгизшевройла". И сейчас мы видим, что в соседней РФ у нас переизбыток сжиженного газа в связи с геополитической ситуацией, поэтому мы сейчас проводим политику поэтапного повышения цен для того, чтобы импортный газ к нам мог на рынок заходить и возместить дефицит", – объяснил Нагым.

По информации телеканала, казахстанские заводы производят 120-130 тонн сжиженного газа, а чтобы закрыть потребность внутреннего рынка, нужно 140 тонн, поэтому топливо приходится закупать дополнительно.

Таким же способом Минэнергетики решит проблему и на время ремонта ПНХЗ.

Напомним, что в конце апреля в Казахстане вступил в силу приказ о повышении цен на автогаз в Алматы и ряде областей. Так, цены за 1 литр стали следующими:

Алматы – с 65 до 75 тенге;

Алматинская область – с 70-75 до 75-80 тенге;

Абайская область – с 60-65 до 65-70 тенге;

Восточно-Казахстанская область – с 60-65 до 70-75 тенге;

Северо-Казахстанская область – с 70-75 до 75-80 тенге.

Наряду с этим в Алматы выявили факты неоправданного превышения цен на сжиженный нефтяной газ.

В апреле глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев согласился со словами экспертов о том, что наша страна в ближайшее время может столкнуться с дефицитом газа. Министр отметил, что проблема в основном связана с ценами на газ.

Тем временем водители по всему Казахстану неоднократно сталкивались с дефицитом автогаза на автозаправочных станциях. В последний раз мы писали о таком в конце мая.

В начале июня аким Мангистауской области заявил, что владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить за газ больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025838-kogda-povysyatsya-tseny-na-avtogaz-i-perestanut-li-kazahstantsy-stalkivatsya-s-ego-defitsitom/