"Опять начинается": автогаз исчез с заправок Мангистауской области (видео)

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Мангистауской области водители жалуются на отсутствие автогаза на АЗС. Автолюбители опасаются, что дефицит топлива приведет к его подорожанию, передает сайт телеканала КТК.

"Утро начинается не с кофе, а с поиска заправки, где есть газ сжиженный. Мангистаусцы, опять начинается вот эта вот байда с дефицитом сжиженного газа. Все идет к повышению цен", - пожаловался один из жителей Мангистау.

Чиновники поспешили успокоить автовладельцев. Говорят, данная ситуация ни в коем случае не повод для повышения цен. Месячная норма потребления газа на область – 17 тысяч тонн – исчерпана почти в полном объеме. Остаток, а это чуть больше 650 тонн, отправят на заправки на днях.

Образовавшийся дефицит чиновники связывают с туристической привлекательностью региона. Якобы сейчас в области много приезжих, а значит, говорят в акимате, увеличился спрос на газ. Граждан просят потерпеть и заверяют, что стоимость голубого топлива не будет превышать 45-55 тенге за литр.

"Очереди в АЗС на сжиженный газ в данный момент аргументируются тем, что из соседних регионов много туристов приезжает в Мангистаускую область. И еще одна из причин – наплыв студентов в связи с каникулами. Приезжают в регион, и в этой связи сейчас потребность чуть превысилась", - заявил главный специалист отдела газоснабжения и ЖКХ акимата Мангистауской области Жасулан Бекболат.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022715-opyat-nachinaetsya-avtogaz-ischez-s-zapravok-mangistauskoy-oblasti-video/