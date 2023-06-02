Владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить за газ больше, заявил Ногаев

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Акима Мангистауской области спросили, по-прежнему ли он считает, что водители Rolls-Royce и Mercedes должны платить за автогаз больше, чем, к примеру, водители "Жигулей", пишет корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге СЦК напомнили акиму Нурлану Ногаеву, что мнение о разных тарифах для разных слоев населения он высказывал ранее после заседания правительства с президентом.

Ногаев заявил, что до сих пор придерживается того же мнения – он считает, что субсидиями должны пользоваться только те граждане, которые не могут платить по счетам.

"Да, владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить (больше – прим. ред.). Вообще, потребитель должен платить справедливую цену, тем более – владельцы этих машин. Почему они должны платить по таким же ценам, которые платят владельцы "Жигулей" или других авто?

На сегодняшний день мы субсидируем всех автовладельцев, а их у нас более 150 тысяч – из них более 80% потребляют сжиженный нефтяной газ, и, по крайней мере, владельцы Rolls-Royce и Mercedes должны платить по счетам. Если имеешь возможность купить за десятки, а порой за сотни тысяч долларов такие дорогие авто, почему ты должен пользоваться субсидиями государства?

Давайте лучше сделаем адресные субсидии тем, кто не может платить по счетам – это касается не только сжиженного и нефтяного газа, это касается всех коммунальных услуг: воды, тепла, электричества", – заявил аким.

Он добавил, что, если вырвать его слова из контекста, может показаться, что Ногаев против низких тарифов.

"А я за (низкие тарифы – прим. ред.), но только для тех, кто не может платить по счетам. Мы должны разработать критерий – вот такие слои населения имеют право на компенсацию за употребленные коммунальные услуги", – заявил Ногаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023155-vladeltsy-rolls-royce-i-mercedes-dolzhny-platit-za-gaz-bolshe-zayavil-nogaev/