Сколько денег потратили на составление новой карты Казахстана, рассказали в Минцифры

Карта Казахстана. Иллюстративное фото: JeanUrsula/Getty Images

Председатель комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев на брифинге в СЦК рассказал, во сколько обошлось составление новой карты Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Кажмухан Бекмукашев озвучил точную сумму, которая была израсходована из бюджета на составление новой карты Казахстана с учетом того, что в стране были созданы три новые области.

"В целом на составление административной карты Казахстана, шести областей и план схем областных центров потратили 56 млн тенге. Если брать отдельно карту Казахстана – это 10 млн тенге. В целом из республиканского бюджета потрачено 56 млн тенге", – заявил спикер.

Образование новых областей в Казахстане

В марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей – Абайской и Улытауской, а также разделении Алматинской на две части (Алматинскую и Жетысускую).

8 июня 2022 года официально вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане трех новых областей: Абайской, Улытауской и Жетысуской – административными центрами новых регионов стали Семей, Жезказган и Талдыкорган, соответственно

Также отметим, что 4 мая прошлого года административный центр Алматинской области перенесен из Талдыкоргана в город Кунаев. А за день до этого город Капшагай получил новое название – Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021302-skolko-deneg-potratili-na-sostavlenie-novoy-karty-kazahstana-rasskazali-v-mintsifry/