Сабит Ахметов стал председателем правления "Фонда социального медицинского страхования"

Сабит Ахметов. Фото: gov.kz

Приказом министра здравоохранения председателем правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначили Сабита Ахметова, сообщается на официальном сайте МЗ РК.

Приказом министра здравоохранения РК от 7 марта 2023 года председателем правления некоммерческого акционерного общества (НАО) "Фонд социального медицинского страхования" назначен Ахметов Сабит Мейрамович.

Сабит Ахметов родился 22 января 1979 года. В 2000 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х. А. Ясави, получив специальность "юрист".

В 2021 году окончил магистратуру Римского университета Тор Вергата по программе "International Master in Public Procurement Management".

Сабит Ахметов в разные годы занимал должности руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции, директора Департамента юридической службы, руководителя Департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей Агентства РК по защите конкуренции и Департамента внутренней администрации Агентства РК по защите прав потребителей, а также директора Департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов.

Коллективу ФСМС нового руководителя представил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что в настоящее время перед главой Фонда стоит задача по дальнейшему совершенствованию системы социального медстрахования.

Согласно информации на официальном сайте фонда, миссия НАО "Фонд социального медицинского страхования" – обеспечить финансовую защиту каждого гражданина страны от непредвиденно высоких расходов на медицинскую помощь путем повышения ее доступности и качества.

Одними из целей "Фонда социального медицинского страхования" являются обеспечение всеобщего охвата населения медицинской помощью в системе ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование), а также защита прав пациента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2012282-sabit-ahmetov-stal-predsedatelem-pravleniya-fonda-sotsialnogo-meditsinskogo-strahovaniya/