Об агрессивном экспорте овощей в Казахстане заявил министр торговли

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На заседании правительства министр торговли Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане наблюдается агрессивный экспорт, особенно он касается овощей, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин заявил, что основными импортозависимыми товарами в Казахстане являются сахар, мясо кур, сыр и творог, сливочное и подсолнечное масло, макаронные изделия, капуста и лук в период межсезонья.

По итогам 2022 года импортозависимость в стране по социально значимым продовольственным товарам составляет от 16,2 до 55,9%, по сахару – 90%.

Однако некоторыми товарами рынок Казахстана перенасыщен, что вызывает агрессивный экспорт.

"По некоторым товарам мы отмечаем обеспеченность значительно выше потребления населения страны. Однако мы неоднократно сталкиваемся с агрессивным экспортом, особенно по овощной продукции.

Нам необходимо выстроить политику по обеспечению внутреннего рынка и устойчивость к кризисам в продовольственном секторе.

Для предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на 3 месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы, на капусту и картофель", – заявил Жумангарин.

Он добавил, что в стране продолжают работу по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года – на данный момент сформировано 90 тысяч тонн продукции.

Запрет на вывоз лука из Казахстана

В январе в Казахстане ввели трехмесячный запрет на экспорт лука, чтобы стабилизировать на него цены, а также предотвратить массовый вывоз данного продукта из страны.

Позже в Минторговли рассказали, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов этого овоща, чем сообщалось в сезон. Причиной этого, по их версии, мог стать вывоз лука по серым схемам.

Наряду с этим этот продукт в некоторых магазинах продавали по 400 тенге. В МСХ связали это с возникшим ажиотажем по поводу продукта.

В феврале стало известно, что в регионах Казахстана начали реализовывать лук со стабилизационных фондов в торговые объекты. А в МСХ заверили, что казахстанцы в этом году без лука не останутся, потому что будет посеяно достаточное его количество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018977-ob-agressivnom-eksporte-ovoschey-v-kazahstane-zayavil-ministr-torgovli/