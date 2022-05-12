Закрепление в Конституции народа как собственника недр: что это даст казахстанцам

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На онлайн-брифинге в СЦК вице-министр юстиции разъяснила, что даст казахстанцам предлагаемая поправка в Конституции о закреплении за народом статуса собственника недр и земли, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр юстиции Алма Муканова сообщила, что норма о закреплении народа как собственника земли и природных ресурсов Казахстана открывает возможность для принятия дальнейших законов по этому вопросу.

"Здесь следует в дальнейшем смотреть, как эта норма Конституции получит свое развитие в других законах и подзаконных актах. Сейчас Конституция – это высший закон. Декларируя на уровне Конституции данную норму, она открывает в перспективе возможности пересмотра и других законов. Сейчас об этом речи не ведется, но это не исключено в перспективе.

Фактически это дальше на усмотрение субъектов законодательной инициативы – депутатов, правительства, президента. В дальнейшем в развитии этой нормы любой субъект законодательной инициативы может дополнительные поправки внести", - сообщила спикер.

Отметим, в конце апреля в Акорде глава государства провел совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В ходе совещания президент отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

Напомним, также сегодня в Минюсте рассказали, почему на референдум выносится 56 поправок в Конституцию, однако проголосовать за каждую отдельно нельзя – в бюллетене нужно будет проголосовать за все поправки либо против всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968948-zakreplenie-v-konstitutsii-naroda-kak-sobstvennika-nedr-chto-eto-dast-kazahstantsam/