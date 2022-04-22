Токаев предложил внести изменения в норму Конституции о собственности на землю и ресурсы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Одно из изменений будет касаться вопроса о собственности на землю, сообщает официальный сайт Акорды.

Во время совещания глава государства отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

"Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство", - предложил президент.

В завершение президент выразил признательность членам рабочей группы за проделанную в столь сжатые сроки большую работу.

"Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего Основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории Независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", – резюмировал Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966415-tokaev-predlozhil-vnesti-izmeneniya-v-normu-konstitutsii-o-sobstvennosti-na-zemlyu-i-resursy/