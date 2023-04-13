Доллар вновь резко подешевел на бирже

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

13 апреля после дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США упал более чем на 3 тенге. Актуальные курсы валюты приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент курс доллара составляет 449,86 тенге. С момента последних торгов американская валюта потеряла 3,03 тенге.

Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 446,6-449 тенге, продажа – 453-453,6 тенге;

покупка – 446,6-449 тенге, продажа – 453-453,6 тенге; в Алматы: покупка – 446,6-450 тенге, продажа – 452,5-454 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Астане: покупка – 447,5-450,7 тенге, продажа – 451,5-454,7 тенге;

покупка – 447,5-450,7 тенге, продажа – 451,5-454,7 тенге; в Алматы: покупка – 447-450 тенге, продажа – 453,5-455 тенге.

Отметим, что на этой неделе два дня подряд доллар США стремительно дорожал: 11 апреля – на 4,57 тенге, 12 апреля – на 3,78 тенге.

При этом на прошлой неделе стоимость американской валюты стабильно снижалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016657-dollar-vnov-rezko-podeshevel-na-birzhe/