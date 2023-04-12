Почти на 4 тенге подорожал доллар в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Американская валюта в Казахстане подорожала почти на 4 тенге – об этом свидетельствуют данные дневных торгов с официального портала Казахстанской фондовой биржи KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 452,97 тенге за единицу. За минувшие сутки доллар подорожал стразу на 3,78 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 449,5-451,5 тенге, продажа – 453-457,5 тенге;

в Астане: покупка – 450,5-451,5 тенге, продажа – 455,5-457,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 450 тенге, продажа – 454 тенге;

в Астане: покупка – 450-452,5 тенге, продажа – 454-456 тенге.

Между тем вчера, 11 апреля, курс американской валюты вырос более чем на 4,5 тенге.

При том, что только на прошлой неделе доллар США дешевел несколько дней подряд. В понедельник, 3 апреля, американская валюта потеряла 1,87 тенге, а на следующий день доллар опустился ниже 450 тенге. В среду, 5 апреля, он подешевел еще на 2,38 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016497-pochti-na-4-tenge-podorozhal-dollar-v-kazahstane/