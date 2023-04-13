Подешевеют ли продукты в Казахстане из-за падения рубля, рассказали аналитики

Высокая доля импорта означает, что цены на различные товары могут быть подвержены сильному влиянию внешних факторов. Как падение рубля может отразиться на инфляции, читайте в материале NUR.KZ.
Стоимость доллара США к российской валюте достигла 82,05 рублей в апреле 2023 года, обновив свой годовой минимум. При этом кросс-курс рубля и тенге составил 5,5 тенге.
Учитывая уровень взаимной торговли наших экономик, это может иметь влияние на стоимость товаров внутри страны.
Так, согласно сообщению Telegram-канала Tradereport.Kz, статистические данные по импорту товаров в отдельные области Казахстана показывают, что только в четырех регионах РК главным поставщиком не является РФ.
Куда поступают товары из России
В 2022 году наименее товарозависимыми от России в разрезе регионов Казахстана оказались:
- Алматы – наибольшую долю занимает импорт из Китая, который достигает 26%;
- Алматинская область – 50% приходится на КНР;
- Жетысуская область – доля восточного соседа доходит до 82%;
- Туркестанская область – основным импортером является Узбекистан с долей в 41%.
В остальных регионах наибольшая доля товарооборота приходится на Россию и достигает от 26% до 89%.
Подобное влияние в структуре импорта грозит тем, что изменение курса валюты главного поставщика будет отражаться и на внутренних ценах.
Что даст слабый рубль
Как сообщает Telegram-канал Finance.kz, ослабление валюты РФ может отразиться на инфляции в Казахстане. Все из-за высокого уровня импортозависимости отечественной экономики, что, по мнению экспертов, стало причиной роста цен в 2022 году.
"Именно поэтому снижение курса российского рубля к тенге с пиков прошлого года в 9 тенге за руль на 40% (до 5,41 тенге за рубль вчера) носит колоссальное значение для снижения темпов роста инфляции и ее замедления", – считают аналитики.
Поэтому дальнейшее ослабление валюты основного импортера может привести к замедлению роста цен на продукты питания и другие товары в Казахстане. Однако указывается, что у данного процесса могут быть и негативные последствия.
"Обратная сторона медали — подорожание казахстанского экспорта в Россию. Но его, к сожалению, не так много, как хотелось бы, а наши производители не воспользовались моментом слабого тенге для наращивания экспорта", – отмечают в Finance.kz.
Напомним, что на цены внутри страны могут влиять и другие факторы. Так, ранее аналитики прогнозировали подорожание продуктов из-за повышения стоимости горюче-смазочных материалов в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016551-podesheveyut-li-produkty-v-kazahstane-iz-za-padeniya-rublya-rasskazali-analitiki/