Курс доллара на бирже резко вырос

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам торгов, пошедших на Казахстанской фондовой бирже во вторник, 11 апреля, курс американской валюты вырос более чем на 4,5 тенге. Актуальная информация приводится на сайте KASE.

Так, на данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 448,82 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подорожала на 4,57 тенге.

Сейчас, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 447,5-449 тенге, продажа – 453-455 тенге;

покупка – 447,5-449 тенге, продажа – 453-455 тенге; в Алматы: покупка – 443-449 тенге, продажа – 447-455 тенге;

покупка – 443-449 тенге, продажа – 447-455 тенге; в Шымкенте: покупка – 447,5-449 тенге, продажа – 453-455 тенге.

Также согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 447-451 тенге, продажа – 452,5-456 тенге;

покупка – 447-451 тенге, продажа – 452,5-456 тенге; в Алматы: покупка – 447-448 тенге, продажа – 452-453 тенге;

покупка – 447-448 тенге, продажа – 452-453 тенге; в Шымкенте: покупка – 449 тенге, продажа – 452,9-453 тенге.

При этом отметим, что на прошлой неделе доллар США дешевел несколько дней подряд.

Так, в понедельник, 3 апреля, американская валюта потеряла 1,87 тенге, а на следующий день доллар опустился ниже 450 тенге. В среду, 5 апреля, он подешевел еще на 2,38 тенге.

В пятницу, 7 апреля, курс доллара остановился на отметке в 445,23 тенге, потеряв за сутки еще 1,89 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016339-kurs-dollara-na-birzhe-rezko-vyros/