Доллар еще немного подешевел на казахстанской бирже

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 7 апреля, по итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США подешевел почти на 2 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 445,23 тенге. За последние сутки он потерял 1,89 тенге.

Добавим, что, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 441-444 тенге, продажа – 448-449,1 тенге;

покупка – 441-444 тенге, продажа – 448-449,1 тенге; в Алматы: покупка – 441-446,5 тенге, продажа – 448-451,5 тенге;

покупка – 441-446,5 тенге, продажа – 448-451,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 441-444 тенге, продажа – 448-449,1 тенге.

Также согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 440-447 тенге, продажа – 448-452 тенге;

покупка – 440-447 тенге, продажа – 448-452 тенге; в Алматы: покупка – 443-447 тенге, продажа – 450-452 тенге;

покупка – 443-447 тенге, продажа – 450-452 тенге; в Шымкенте: покупка – 446-447 тенге, продажа – 447,9-449 тенге.

Напомним, что в последние дни доллар стабильно дешевеет в Казахстане.

Так, в понедельник, 3 апреля, американская валюта потеряла 1,87 тенге, а на следующий день доллар опустился ниже 450 тенге. В среду, 5 апреля, американская валюта подешевела еще на 2,38 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015940-dollar-esche-nemnogo-podeshevel-na-kazahstanskoy-birzhe/