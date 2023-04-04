Доллар опустился ниже 450 тенге на бирже в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подешевел на торгах во вторник, 4 апреля, на Казахстанской фондовой бирже - актуальная информация представлена на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 449,39 тенге, снизившись на 1,86 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 443,3-446 тенге, продажа – 449,5-453 тенге;

покупка – 443,3-446 тенге, продажа – 449,5-453 тенге; в Алматы: покупка –443,3-447,5 тенге, продажа – 449,5-453 тенге;

покупка –443,3-447,5 тенге, продажа – 449,5-453 тенге; в Шымкенте: покупка – 443,3-446 тенге, продажа – 449,5-453 тенге.

Согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 446-448,2 тенге, продажа – 449-453 тенге;

покупка – 446-448,2 тенге, продажа – 449-453 тенге; в Алматы: покупка – 446,5-447 тенге, продажа – 451-452 тенге;

покупка – 446,5-447 тенге, продажа – 451-452 тенге; в Шымкенте: покупка – 448-450 тенге, продажа – 450,2-452 тенге.

Стоит отметить, что доллар продолжил падение - вчера американская валюта подешевела на 2 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015414-dollar-opustilsya-nizhe-450-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/