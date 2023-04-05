Доллар вновь подешевел на казахстанской бирже

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вновь подешевел. Актуальные курсы валюты приводятся на официальном сайте KASE.

С момента предыдущих торгов курс американской валюты снизился на 2,38 тенге. Так, на данный момент один доллар США в Казахстане стоит 446,79 тенге.

Добавим, что, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 442,5-445,5 тенге, продажа – 449,5-451 тенге;

покупка – 442,5-445,5 тенге, продажа – 449,5-451 тенге; в Алматы: покупка –442,5-446,5 тенге, продажа – 449,5-451 тенге;

покупка –442,5-446,5 тенге, продажа – 449,5-451 тенге; в Шымкенте: покупка – 442,5-446 тенге, продажа – 449,5-451 тенге.

Также согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 440-447,5 тенге, продажа – 448,5-451 тенге;

покупка – 440-447,5 тенге, продажа – 448,5-451 тенге; в Алматы: покупка – 442-446 тенге, продажа – 450-451 тенге;

покупка – 442-446 тенге, продажа – 450-451 тенге; в Шымкенте: покупка – 448 тенге, продажа – 450 тенге.

Напомним, что в последние дни доллар стабильно дешевеет в Казахстане. Так, в понедельник, 3 апреля, американская валюта потеряла 1,87 тенге, а вчера – 1,86 тенге.

Кроме того, в течение прошлой недели наблюдалось резкое падение курса американской валюты – во вторник курс доллара упал более чем на 3,5 тенге, а в среду, 29 числа, он опустился еще на 6 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015585-dollar-vnov-podeshevel-na-kazahstanskoy-birzhe/