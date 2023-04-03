Доллар немного подешевел в начале недели

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

В понедельник, 3 апреля, после дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился почти на 2 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 450,83 тенге. С момента последних торгов американская валюта "просела" на 1,87 тенге.

Добавим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 448,85-450,5 тенге, продажа – 454,5-456 тенге;

покупка – 448,85-450,5 тенге, продажа – 454,5-456 тенге; в Алматы: покупка –444,5-450,5 тенге, продажа – 450,5-456 тенге;

покупка –444,5-450,5 тенге, продажа – 450,5-456 тенге; в Шымкенте: покупка – 448,85-450,5 тенге, продажа – 454,5-456 тенге.

Согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 444-449,5 тенге, продажа – 451-454 тенге;

покупка – 444-449,5 тенге, продажа – 451-454 тенге; в Алматы: покупка – 447-451 тенге, продажа – 454-456 тенге;

покупка – 447-451 тенге, продажа – 454-456 тенге; в Шымкенте: покупка – 450-452 тенге, продажа – 453,4-454 тенге.

Напомним, что перед выходными курс доллара вырос на 3,44 тенге в Казахстане.

При этом в течение прошлой недели наблюдалось резкое падение курса американской валюты – во вторник курс доллара упал более чем на 3,5 тенге, а в среду, 29 числа, он опустился еще на 6 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015229-dollar-podeshevel-pochti-na-2-tenge-v-nachale-nedeli/