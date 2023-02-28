Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закроют на капремонт

Шымкентский НПЗ. Фото: petrokazakhstan.kz

С 15 марта 2023 года на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе начнется плановый ремонт, об этом говорится на официальном сайте Министерства энергетики Казахстана.

По данным агентства, ремонт НПЗ продлится до 9 апреля.

Как объяснили в Минэнерго, ремонт необходим для обеспечения промышленной безопасности и освидетельствования технологического оборудования и трубопроводов, энергетического оборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов.

Отметим, что в прошлом году закрытие Атырауского НПЗ на плановый ремонт привело к дефициту автогаза сразу в нескольких регионах страны, в том числе и Жамбылской области. Водители жаловались на огромные очереди и нехватку топлива на АЗС Уральска, Атырау и Таза.

Тогда проблему решали дополнительными поставками топлива с завода АО "СНПС-Актобемунайгаз".

Как сообщается на сайте компании "ПетроКазахстан Ойл Продактс", Шымкентский НПЗ – это единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге Казахстана, в самой густонаселенной части республики.

Завод был открыт в 1985 году. Он вырабатывает 30% общего текущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ Казахстана.

Проект модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ реализовывался в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития. Сумма инвестиций в реализацию проекта составила 1,8 млрд долларов США. Завершение проекта модернизации ШНПЗ было одним из ключевых событий индустриального развития Казахстана, говорится на сайте.

Завод работает на толлинговой основе, перерабатывая нефть третьих сторон. Ассортимент нефтепродуктов включает различные сорта бензина, дизельного топлива, а также авиационный керосин, сжиженный газ, техническую серу и мазут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011071-shymkentskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-zakroyut-na-kapremont/