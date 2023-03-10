Почти на 5 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане в конце недели

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже в пятницу, курс доллара США вырос почти на 5 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара 10 марта днем составил 445,98 тенге, повысившись на 4,82 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 444-450 тенге, продажа – 452-456,5 тенге;

в Астане: покупка – 444-449 тенге, продажа – 452-455 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным сайта Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 448-450 тенге, продажа – 455-457 тенге;

в Астане: покупка – 440-450 тенге, продажа – 450-455 тенге.

Отметим, что американская валюта начала дорожать на бирже в Казахстане с начала уходящей недели. Резкое подорожание доллара наблюдалось ранее перед 8 марта на бирже.

А на прошлой неделе на бирже наблюдалось укрепление национальной валюты - доллар дешевел сразу на 6 тенге, потом на 5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012460-pochti-na-5-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane-v-kontse-nedeli/